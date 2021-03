Qumulo erweitert Qumulo Protect Data Services mit neuer Commvault-Integration

Neue Integration liefert Best-in-Class Daten-Management und Schutz zur radikalen Vereinfachung der Verwaltung massiver File Data Mengen

Deutschland, MĂĽnchen – 9. März 2021: Qumulo, ein wegweisender MarktfĂĽhrer bei der radikalen Vereinfachung der Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises, gibt eine Integration mit Commvault bekannt, dem anerkannten WeltmarktfĂĽhrer fĂĽr Enterprise Data Protection Lösungen. Die neuen Funktionen erhöhen Data Protection und vergrößern die Produktivität des File Data Managements mit einer einzigen, vereinfachten Lösung. Unternehmen sind damit in der Lage, Kosten, Risiken und Komplexität bei der Verwaltung von Petabytes an Daten deutlich zu reduzieren.

Da moderner Unternehmen Innovationen im Fokus haben, ist die Lösung von Problemen bei Data Management und Data Protection weiterhin von größter Bedeutung. Das Potenzial von Dateidaten voll zu erschließen bei gleichzeitig bestmöglichem Schutz war noch nie so relevant wie heute. Unstrukturierte File Data ist die treibende Kraft im menschlichen Erleben: das gilt für Forschungsorganisationen, die neue Heilmittel für Krankheiten finden, über Organisationen im Gesundheitswesen, die Dateidaten nutzen, um die Patientenversorgung zu verbessern oder klinische Studien zu beschleunigen, bis hin zu Medien- und Unterhaltungsunternehmen, die den nächsten Blockbuster kreieren, und Öl- und Gasunternehmen, die verstärkte Effizienz im Fokus haben bei der Entdeckung, Gewinnung und Bereitstellung von Energie.

Mit der Qumulo® File Data Platform können Unternehmen einfach und kostengünstig den Wert massiver Datensätze nutzen, die On-Premises- und über Multi-Clouds verteilt sind, und die Sichtbarkeit der Daten mit kompromissloser Data Protection gewährleisten. Gemeinsam bieten Qumulo und Commvault ihren Kunden eine zuverlässige, kosteneffiziente, integrierte Lösung, die den Backup-Prozess von großen unstrukturierten Dateidaten beschleunigt und die Datenschutzstrategie von Unternehmen durch einen einfachen, einheitlichen Workflow insgesamt verbessert.

“Der Einsatz von Qumulo und Commvault ist fĂĽr unser Unternehmen von groĂźer Bedeutung. Wir benötigen eine Lösung, die ein sicheres Backup liefert, das Data Risk minimiert und sich in unseren neuen File Storage Ansatz integriert, der auf Performance, Zuverlässigkeit, Kapazität und Einfachheit basiert”, sagt Harry Palama, Director of System Integration bei Mamiye Brothers. “Mit Commvault und Qumulo haben wir eine unglaubliche Steigerung der Performance des primären File Zugriffs erlebt. Wir sind in der Lage, File Shares effizient zu archivieren und bei Bedarf auch schnell auf Archive zuzugreifen. Wir klicken einfach auf eine Registerkarte, um die Dateien ad hoc abzurufen. Der transparente und zuverlässige File Zugriff erhöht unsere Benutzerzufriedenheit auf allen Plattformen erheblich. Die Modernisierung unseres Ansatzes fĂĽr Data Protection und File Storage mit Qumulo und Commvauilt hat fĂĽr unser Unternehmen echte Resultate gebracht.”

Die neue Lösung bietet eine vollständige Integration zwischen Commvault Backup & Recovery, ab Commvault Release R11.22, und Qumulo Core® v3.0.0 aufwärts. Die Workflows der Kunden werden vereinfacht durch eine einheitliche View im Commvault Command Center zur Verwaltung von Backup- und Restore Jobs, und per Monitoring des Real-Time Job Status auf einen Blick. Die Qumulo Core API-Integration wird von Commvault automatisch genutzt, um Snapshots zu erstellen, zu löschen und zu vergleichen, was Performance und Benutzerfreundlichkeit drastisch erhöht. Die Integration vereint die Leistungsfähigkeit der Commvault Backup & Recovery-Funktionen mit den Qumulo Protect-Datenservice-Funktionen und ermöglicht es den Kunden:

File Data Änderungen Real-Time über REST APIs zu verwalten, um in Echtzeit zu wissen, welche Files innerhalb ihrer File Data Sätze geändert wurden

Backup-Jobs binnen Minuten statt in Stunden beginnen zu lassen: bis zu 28-mal schneller als bisher

Eliminieren langsamer ‘Tree-Walks’, um File-Ă„nderungen zu identifizieren, die oft dazu fĂĽhren, dass nicht genĂĽgend Zeit fĂĽr effizientes Back-Up und Data Protection zur VerfĂĽgung steht und ganze File Data Sätze gefährdet werden

“Qumulo und Commvault teilen eine Vision von Einfachheit, Skalierbarkeit und Flexibilität”, sagt Ben Gitenstein, Vice President Product Management bei Qumulo. “Unabhängig davon, ob Kunden Daten in der Cloud oder On-Premises speichern und sichern, können sie mit Qumulo und Commvault massive unstrukturierte Datensätze einfach verwalten und schĂĽtzen. Das fördert direkt Innovationen sowie das Potenzial, Daten voll umfänglich nutzen zu können, wo immer diese Daten sich befinden.”

Qumulo ist eine moderne Wahl für Commvault-Kunden, die eine Cloud-fähige File-Storage-Plattform mit weltweit anerkanntem Kunden-Support wünschen. Die Backup- und Recovery-Software von Commvault bietet eine Vielzahl von Funktionen, die eine einfache Bereitstellung und Verwaltung ermöglichen.

“Unternehmen sind heute stark datengetrieben. Während die Verlagerung in die Cloud fĂĽr das reibungslose Funktionieren des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, kann das Management der Datenflut ohne hochgradige Sicherheit katastrophal sein.

Commvault und Qumulo werden gemeinsam Agilität, Skalierbarkeit und Einfachheit in das Data Management unserer Kunden bringen”, sagt Wenceslao Lada, Vice President, Technical Alliances bei Commvault. “Wir freuen uns auf die Partnerschaft, die unseren Kunden die Einfachheit des Datenmanagement-Portfolios von Qumulo bietet, während sie die Zuverlässigkeit und Robustheit unserer erstklassigen und marktfĂĽhrenden Lösungen fĂĽr Data Protection, Backup und Recovery in hybriden Cloud-Umgebungen nutzen können.”

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Qumulo mit Commvault kombinieren können, um eine vollständige Suite von Datenmanagement-Funktionen für Unternehmen zu erhalten. Kontaktieren Sie uns für eine Demo!

Tweet: Die neue Integration von @Qumulo und @Commvault bietet erstklassiges Datenmanagement und -schutz, um die Verwaltung massiver File Data Mengen radikal zu vereinfachen https://bit.ly/2OiAgBZ

Ressourcen

[Link: Blog-Post, mit Leistungszahlen]

[L https://ctt.ac/XT1c1inkhttps://ctt.ac/XT1c1: Solution Brief]

Ăśber Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender MarktfĂĽhrer bei der radikalen Vereinfachung der Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises. Fortune-500-Unternehmen, namhafte Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus zu verwalten – mit kostenkontrollierter Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer VerschlĂĽsselung, Echtzeit-Transparenz sowie einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo ganz einfach in ihr Ă–kosystem und individuelle Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Ăśber Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender MarktfĂĽhrer bei der radikalen Vereinfachung der Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises. Fortune-500-Unternehmen, namhafte Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen auf Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus einfach zu verwalten – mit kostengĂĽnstiger Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer VerschlĂĽsselung, Echtzeit-Transparenz sowie einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo ganz einfach in ihr Ă–kosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com/contact/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.