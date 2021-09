Qumulo bringt Recover Q auf den Markt, um Unternehmen bei der Abwehr von Ransomware-Angriffen zu unterstützen

Neue Lösung legt Fokus auf Datensicherung und Datenverteidigung On-Premises und in der Cloud

München, Deutschland, 22. September 2021 – Qumulo, der bahnbrechende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des Dateidatenmanagements in hybriden Cloud-Umgebungen, stellt heute Qumulo® Recover Q vor, eine Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Lösung, die bestehende Strategien sowohl zum Schutz vor, als auch zur Reaktion auf Ransomware-Bedrohungen unterstützt. Die neue Lösung hilft Kunden dabei, die Angriffsfläche zu minimieren, auf die Bedrohungsakteure abzielen, und nutzt die Disaster Recovery (DR) On-Premises oder in der Cloud, um die Wiederaufnahme des Betriebs schnell zu gewährleisten. Eine Kernkomponente von Recover Q stellt eine neue, kostengünstige Cloud Disaster Recovery-as-a-Service-Funktion dar. Diese Lösung ermöglicht es Kunden, Daten und Snapshots Offsite zu replizieren und bietet so eine zusätzliche Verteidigungsschicht sowie eine nahezu sofortige Failover-Fähigkeit im Fall eines Disasters. Darüber hinaus können Kunden mit Recover Q auf redundante Rechenzentren verzichten und so ihre Investitionskosten senken.

Unternehmen und IT-Abteilungen stehen heute unter massivem Druck, sich gegen Angriffe zu verteidigen und im Falle einer Attacke das Worst-Case-Szenario zu überstehen, ohne den Anschluss zu verlieren. Mit Qumulo verfügen Kunden über leistungsstarke, integrierte Sicherheitskontrollen, um Angriffsflächen zu minimieren, sowie über Replikationsrichtlinien, die zukunftssichere und kosteneffiziente Wiederherstellungsoptionen Second-Site bieten.

“Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse sind unbezahlbar, und unsere Daten sind unersetzlich”, so Jason Krisch, IT-Direktor bei Fralin Biomedical VT Carilion. “Mit Qumulo weiß ich, dass sie vollständig geschützt sind.”

Einem aktuellen Bericht von Trend Micro zufolge haben 84 % der US-Organisationen in den letzten 12 Monaten von Phishing- oder Ransomware-Vorfällen berichtet. Angesichts der zunehmenden Ransomware- und Malware-Bedrohungen stehen IT-Abteilungen mehr denn je unter Druck, Angriffe zu verhindern, Daten wiederherzustellen sowie den Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Mit Qumulo Recover Q erhalten IT-Verantwortliche eine Lösung, die der Datenintegrität Priorität einräumt und gleichzeitig die Gesamtkosten senkt. Im Falle einer Datenpanne bieten die leistungsstarken, integrierten Qumulo Protect- und Qumulo Secure-Datendienste von Recover Q eine Kombination aus nativen Funktionen sowie direkt in Qumulo Core integrierten Möglichkeiten.

“Daten gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten eines Unternehmens, was für potenzielle Angreifer, deren Techniken immer ausgefeilter werden, einen größeren Anreiz darstellt. Um Ransomware-Angriffe zu verhindern, ist eine umfassende Strategie zur Erkennung und Abwehr solcher Angriffe von entscheidender Bedeutung”, so Ben Gitenstein, Vice President of Product, Qumulo. “Recover Q bietet unseren Kunden eine radikal einfache Lösung. Eine zusätzliche, strategische Verteidigungsschicht hilft, Angriffe zu entschärfen und stärkt die Fähigkeit zur nahtlosen Wiederherstellung, sollte ein Angriff stattgefunden haben.”

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Urheberrecht © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.