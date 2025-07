QuiX Quantum erhält 15 Millionen Euro zur Entwicklung eines universellen photonischen Quantencomputers

Niederländischer Deep-Tech-Pionier treibt europäische Führungsrolle in der Quanteninformatik voran

Enschede, 10. Juli 2025 – Das niederländische Quantencomputing-Unternehmen QuiX Quantum hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Kapital will das Unternehmen bis 2026 den weltweit ersten photonischen Quantencomputer mit universeller Funktionalität auf Basis einzelner Photonen entwickeln und auf den Markt bringen. Die Finanzierungsrunde wurde von Invest-NL und dem EIC Fund der Europäischen Kommission angeführt. Auch bestehende Investoren wie PhotonVentures, Oost NL und FORWARD.one beteiligten sich erneut. Die Series A wurde durch eine Förderung im Rahmen des EIC Accelerator-Programms flankiert – einer der wichtigsten Initiativen zur Stärkung disruptiver Schlüsseltechnologien in Europa.

QuiX Quantum wurde 2019 gegründet und hat sich seither als führender Anbieter photonischer Quantenprozessoren etabliert. 2022 schrieb das Unternehmen Geschichte, als es dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR QCI) als erstes weltweit sowohl einen 8-Qubit- als auch einen 64-Qubit-Quantencomputer lieferte. Seit 2024 stellt QuiX seine Systeme auch über die Cloud zur Verfügung – ein entscheidender Schritt in Richtung hybrider Quantenanwendungen in Sektoren wie Verteidigung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und IT.

Meilenstein für universelle Quantenoperationen

Mit dem neuen Kapital wird QuiX Quantum die erste Generation eines universellen photonischen Quantencomputers realisieren – ein System, das beliebige Quantenoperationen durchführbar macht. Damit setzt das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in Richtung fehlertoleranter Quantencomputer, die reale industrielle Anwendungen revolutionieren können. Die Komponenten und Systemdesigns von QuiX sind von Beginn an auf Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Massenfertigung ausgelegt – ideal für den Einsatz in Rechenzentren und anspruchsvollen Industrieumgebungen.

„Unsere Series-A-Finanzierung bringt uns der Vision eines fehlertoleranten universellen Quantencomputers entscheidend näher“, sagt Dr.-Ing. Stefan Hengesbach, CEO von QuiX Quantum. „Bereits 2026 werden wir mit unserem ersten System zeigen, wie sich zentrale Herausforderungen wie ultraschnelle Feed-Forward-Elektronik und zuverlässige Einzelphotonenquellen lösen lassen. Ab 2027 steht dann die Implementierung der Fehlerkorrektur im Fokus – eine Schlüsselkomponente für industrielle Quantenrechner.“

Die photonische Architektur von QuiX basiert auf Siliziumnitrid-Chips, die sich kosteneffizient in großen Stückzahlen fertigen lassen. Die Systeme arbeiten überwiegend bei Raumtemperatur, sind besonders energieeffizient und können direkt in bestehende Rechenzentrumsinfrastrukturen integriert werden. Anwendungsfelder reichen von Molekülsimulationen über maschinelles Lernen bis zu neuen Lösungen in Materialwissenschaft und Datenanalyse.

Stimmen der Investoren: Europa positioniert sich im globalen Quantenrennen

Liz Duijves, Invest-NL: „QuiX Quantum zählt zu den vielversprechendsten Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen Europas. Die Technologie hat das Potenzial, zentrale Bereiche wie Gesundheitswesen, Energie und KI grundlegend zu verändern.“

Svetoslava Georgieva, Vorsitzende des EIC Fund: „Der erfolgreiche Abschluss der Series A bestätigt die technologische Stärke von QuiX Quantum und das Vertrauen in Europas Deep-Tech-Ökosystem.“

Jordy Schaufeli, Oost NL: „QuiX ist das einzige Unternehmen in den Niederlanden, das auf photonische Quantencomputer auf Basis von Siliziumnitrid setzt – eine besonders zukunftsweisende Technologie mit großem Potenzial für Branchen wie Energie, Logistik und Life Sciences.“

Mit dieser Entwicklung stärkt QuiX Quantum nicht nur seine Position als europäischer Technologieführer, sondern auch die strategisch wichtige Lieferkette für photonisches Quantencomputing auf dem Kontinent.

Was photonisches Quantencomputing so besonders macht

Photonische Quantencomputer nutzen Lichtteilchen – sogenannte Photonen – als Informationsträger (Qubits). Im Gegensatz zu klassischen Computern, die Informationen in Form von Bits (0 oder 1) verarbeiten, können Qubits dank quantenmechanischer Phänomene wie Superposition und Verschränkung gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen. Das ermöglicht eine exponentiell höhere Rechenleistung für bestimmte Aufgaben.

Die photonische Architektur hat entscheidende Vorteile: Photonen lassen sich mit hoher Geschwindigkeit und über große Distanzen übertragen, die Systeme arbeiten überwiegend bei Raumtemperatur, sind energieeffizient und besonders gut für den Einsatz in bestehenden Rechenzentren geeignet. Auch ihre Skalierbarkeit und potenziell hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten machen sie zu einem vielversprechenden Ansatz für die nächste Generation von Quantencomputern – auch wenn sich die Technologie aktuell noch in der frühen industriellen Entwicklungsphase befindet.

Über QuiX Quantum

QuiX Quantum mit Hauptsitz in Enschede ist ein europäischer Marktführer im Bereich photonischer Quantencomputing-Hardware. Mit fünf Standorten in Europa entwickelt das Unternehmen hochskalierbare Systeme, die neue Maßstäbe in Rechenleistung und Energieeffizienz setzen.

Über Invest-NL

Invest-NL ist die niederländische Förderbank für nachhaltige und innovative Zukunftstechnologien. Sie unterstützt zentrale Transformationsfelder wie Deep Tech, Life Sciences, Kreislaufwirtschaft und Energie.

Über den EIC Fund

Der EIC Fund ist ein strategisches Finanzierungsinstrument der Europäischen Kommission zur Förderung disruptiver Technologien in der EU.

Über PhotonVentures, FORWARD.one und Oost NL

Alle drei Investmentpartner verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich Deep Tech und unterstützen wachstumsstarke Startups in Schlüsseltechnologien – von integrierter Photonik bis Quanteninformatik.

