Quintauris launcht mit RT-Europa das erste RISC-V-Profil für Echtzeitanwendungen im Automobil

Bahnbrechender Schritt für Innovationen im Automobilbereich: deterministische Leistung mit geringer Latenz jetzt in einem standardisierten RISC-V-Profil verfügbar

München, 4. März 2025 – Die Quintauris GmbH wurde gegründet, um kompatible RISC-V-basierte Produkte aus einer Hand zu ermöglichen. Nun kündigt Quintauris RT-Europa ( ) an: Es ist das erste RISC-V Profil, das speziell für moderne sicherheitskritische Echtzeitanwendungen im Automobil entwickelt wurde.

Diese innovative Lösung ermöglicht Designs mit geringer Latenz, vorhersagbarer Ausführung und hoher Zuverlässigkeit sowie einen nahtlosen Übergang zur RISC-V-Technologie für heutige Automobilsysteme.

Weiterentwicklung des RISC-V-Ökosystems für die Automobilindustrie

RT-Europa passt RISC-V-Implementierungen für Safety Island und Domain Controller an, bei denen deterministische Ausführung und geringe Latenz von entscheidender Bedeutung sind. Diese Lösung ist der erste Schritt zur Bereitstellung einsatzbereiter RISC-V-Spezifikationen, die für funktionale Sicherheit und Echtzeit-Performance-Workloads in der Automobilindustrie optimiert sind.

„Quintauris-RT-Europa ist ein wichtiger Schritt für RISC-V im Automobilbereich. Dieses Profil ist der erste grundlegende Schritt für OEMs und Tier-1-Zulieferer, um mit Zuversicht auf Echtzeitlösungen mit offenem Standard zu setzen, ohne die Software-Umgebung zu beeinträchtigen“, sagt Alexander Kocher, CEO von Quintauris.

Wesentliche Vorteile von Quintauris RT-Europa

Vorhersagbare Performance und geringe Latenz: Entwickelt für sicherheitskritische Aufgaben im Automobilbereich garantiert Quintauris RT-Europa eine deterministische Ausführung, bei der jede Mikrosekunde zählt.

Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Der modulare Ansatz ermöglicht es Herstellern, proprietäre Erweiterungen zu integrieren und gleichzeitig die Software-Kompatibilität zu gewährleisten.

Schnellere Markteinführung: Standardisierte Kernfunktionalität über mehrere Lösungen von IP-Anbietern hinweg ermöglicht kürzere Entwicklungszyklen und einen reibungsloseren Übergang vom Prototyp zur Produktion.

Quintauris auf der embedded world 2025

RT-Europa wird offiziell auf dem embedded world Congress 2025 vorgestellt, wo Quintauris am 12. März 2025 einen Vortrag halten wird (10:30 Uhr: Transforming the RISC-V Landscape: The Path to Ecosystem Alignment).

Die Teilnehmer werden die ersten sein, die das Profil und seine Vorteile kennenlernen.

Weitere Informationen steht unter quintauris.eu/real-time-processors. Außerdem gibt es die Möglichkeit, direkt einen Termin mit Quintauris auf der embedded world zu vereinbaren.

Über Quintauris GmbH ( www.quintauris.eu):

Quintauris wurde im Dezember 2023 als zentrale Anlaufstelle gegründet, um kompatible RISC-V-basierte Produkte zu ermöglichen, Referenzarchitekturen bereitzustellen und Lösungen zu etablieren, die in verschiedenen Branchen breite Anwendung finden. Quintauris hat seinen Hauptsitz in München und ein weiteres Büro in Granada, Spanien. Das Unternehmen ist führend bei der Förderung der RISC-V-Einführung in der Automobilindustrie und darüber hinaus. RISC-V ist eine offene Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA), die auf etablierten RISC-Prinzipien (Reduced Instruction Set Computer) basiert. Das Projekt startete 2010 an der University of California in Berkeley und wurde im November 2019 an RISC-V International, eine Schweizer Non-Profit-Organisation, übergeben.

Die Anteilseigner der Quintauris GmbH sind führende Unternehmen der Branche: Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors, STMicroelectronics und Qualcomm Technologies, Inc.

