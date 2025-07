Quintauris gibt neue Partnerschaft mit WHIS bekannt

Zusammenarbeit zur Stärkung der Basis für RISC-V-Echtzeitanwendungen

München, Deutschland, Juli 2025 – Quintauris, ein Komplettanbieter für kompatible, RISC-V-basierte Produkte, gibt eine neue strategische Partnerschaft mit WITTENSTEIN high integrity systems (WHIS), einem führenden Anbieter von sicherheitskritischen Echtzeitbetriebssystemen (RTOS), bekannt. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Stärkung der Basis für RISC-V-Hochleistungs- und sicherheitszertifizierte Echtzeitanwendungen.

WHIS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von sicherheitskritischer, embedded Software für verschiedene Märkte. So zielt SAFERTOS® von WHIS darauf ab, die höchsten funktionalen Sicherheitsstandards zu erfüllen und auch unter anspruchsvollsten Bedingungen eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Es ist vom TÜV SÜD unabhängig nach IEC 61508 SIL 3 und ISO 26262 ASIL D zertifiziert.

„Die Partnerschaft mit WHIS ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, serienreife RISC-V-Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln“, sagt Pedro Lopez Estepa, Head of Market Strategy bei Quintauris. „Das tiefgreifende Know-how von WHIS in den Bereichen funktionale Sicherheit und bewährte RTOS-Technologie steigert die Zuverlässigkeit und Integrität unserer Referenzarchitektur.“

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das sicherheitszertifizierte RTOS SAFERTOS® von WHIS Teil des Software-Portfolios für die zukünftigen Referenzplattformen von Quintauris für die Automobilindustrie. Entwickler und OEMs können somit die Entwicklung mit Vertrauen in Sicherheit, Leistung und langfristigen Support beschleunigen.

„Quintauris legt wichtige Grundlagen für die Einführung von RISC-V in sicherheitskritischen Anwendungen der Automobilindustrie“, so Andrew Longhurst, Geschäftsführer von WHIS. „Wir freuen uns, diese Vision mit SAFERTOS® zu unterstützen und eng an der Entwicklung der nächsten Generation von RISC-V-Plattformen für den Automobilbereich zusammenzuarbeiten.“

Die Partnerschaft steht zudem für das gemeinsame Engagement für offene Innovation, langfristigen Toolchain-Support und die Entwicklung eines Ökosystems, das den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht wird.

Quintauris wurde gegründet, um kompatible RISC-V-basierte Produkte aus einer Hand anzubieten, Referenzarchitekturen bereitzustellen und Lösungen für den breiten Einsatz in verschiedenen Branchen zu entwickeln. Die Gründung von Quantauris erfolgte durch führende Halbleiterhersteller wie Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm und STMicroelectronics. Das Ziel des Unternehmens ist die Beschleunigung der weltweiten Einführung von RISC-V, einer offenen Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA). Dies soll die schnellere Entwicklung von Prozessoren der nächsten Generation für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen ermöglichen.

Bildquelle: Quintauris