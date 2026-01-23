Quick-Inventory: Mobile Inventur für Anlagenbuchhaltung

Webbasierte Lösung ermöglicht strukturierte Bestandskontrollen und nahtlose Rückführung in bestehende Anlagenbuchhaltungen

Frankfurt am Main, 22. Januar 2026

Die Durchführung von Inventuren gehört in vielen Organisationen zu den zeitintensivsten Aufgaben rund um Anlagegüter. Häufig werden Abgänge oder Umstellungen zwar in der Anlagenbuchhaltung erfasst, erreichen die operativ Verantwortlichen jedoch nicht immer zeitnah. Wenn die Inventur ansteht, entstehen dadurch hoher Abstimmungsaufwand und manuelle Nacharbeiten.

Mit Quick-Inventory steht eine webbasierte, mobile Inventurlösung zur Verfügung, die bestehende Anlagenbuchhaltungen gezielt ergänzt. Die Lösung ermöglicht es, vorhandene Anlagendaten aus unterschiedlichen Systemen zu übernehmen, mobil vor Ort zu prüfen – beispielsweise per Smartphone oder Tablet – und die Ergebnisse anschließend strukturiert und nachvollziehbar wieder in die jeweilige Anlagenbuchhaltung zurückzuführen.

Quick-Inventory ist systemoffen konzipiert. Für verbreitete Systeme, darunter Quadriga-Anlagen, stehen vordefinierte Profile zur Verfügung; weitere Anlagenbuchhaltungen können über flexible Import- und Exportformate angebunden werden. Die Inventur lässt sich so in wenigen klaren Schritten durchführen – ohne Medienbrüche und ohne Einführung eines neuen Kernsystems.

Ein besonderer Fokus liegt auf Datenhoheit und Transparenz: Die Anlagendaten werden ausschließlich temporär innerhalb der Lösung verarbeitet und verbleiben dauerhaft in der Verantwortung der jeweiligen Organisation. Gleichzeitig sorgen rollenbasierte Workflows und eine saubere Dokumentation für Nachvollziehbarkeit und Prüfungsfestigkeit.

Quick-Inventory richtet sich insbesondere an Banken, Verwaltungen und Unternehmen mit verteilten Standorten oder größeren Anlagenbeständen, die ihre Inventurprozesse effizienter und praxisnäher gestalten möchten.

Die Quick-Assets Solution UG entwickelt mit Quick-Inventory eine webbasierte Lösung für mobile Inventur und Bestandskontrolle. Die Software ergänzt bestehende Anlagenbuchhaltungen und unterstützt eine strukturierte, nachvollziehbare Durchführung von Inventuren – insbesondere in Organisationen mit verteilten Standorten oder komplexen Anlagenstrukturen.

