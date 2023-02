Queen Memorial Sovereign: Eine historische Gedenkmünze mit Wertzuwachspotenzial bei GoldSilberShop.de

In England hat die Gedenkmünze an Queen Elisabeth II. mit dem ersten offiziellen Abbild von Charles III. bereits für lange Wartezeiten im Royal Mint Webshop gesorgt.

Wiesbaden 17.02.2023 Seit Februar ist die Gedenkmünze Queen Memorial Sovereign auch in Deutschland erhältlich. Die englische Münze wurde von der offiziellen Prägestätte Royal Mint speziell zum Andenken an die im September 2022 verstorbene Queen Elisabeth II. herausgegeben. Gleichzeitig ist sie die erste erhältliche Münze mit dem Abbild des neuen Königs Charles III. Die Auflage ist streng limitiert. In England ist die Goldvariante des Sovereign bereits im Webshop der Royal Mint ausverkauft. „Nicht nur Sammler und Anleger interessieren sich für diese Münze, auch für viele Anhänger der Queen außerhalb des britischen Empire wird sie als das Ende der zweiten elisabethanischen Ära eine besondere Bedeutung haben“, erläutert Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de. „Queen Elisabeth II. war eine der mächtigsten und berühmtesten Frauen der Welt. Sie hat zwei Jahrhunderte prägend mitgestaltet und erlebte während ihrer Regentschaft 15 britische Premierminister. Mit Ihrer leisen, immer freundlichen Art bewegte Sie Menschen und verschaffte sich durch Ihre Disziplin und Ausdauer viel Respekt. Die Münze würdigt eine große, starke Frau, die tatsächlich ihr ganzes Leben in den Dienst des Empire gestellt hat, wie sie es selbst als Prinzessin geäußert hat.“

Die klassische, rötlich schimmernde Goldmünze Sovereign, die bereits König Heinrich VII. Ende des 15. Jahrhunderts einführte, wird seit 1957 als Anlagemünze weltweit geschätzt. Üblicherweise wird auf der einen Seite des Sovereign der jeweils regierende Monarch und auf der anderen Seite der Heilige Georg als Drachentöter dargestellt. Zu besonderen Anlässen kann von dieser Tradition abgewichen werden. Für diese Gedenkmünze hat der junge Designer Jody Clark, der auch das letzte Portrait der Queen 2015 geschaffen hat, als Motiv eine Interpretation des königlichen Wappens des Vereinigten Königreichs Großbritannien gewählt, das von zwei Wappentieren, dem „englischen Löwen“ und dem „schottischen Einhorn“, gehalten wird. „Ich habe mich von den Tieren der Königin inspirieren lassen, sowohl von den Versionen in Kanada als auch von den steinernen Repliken hier im Vereinigten Königreich. Sie sind sehr stilisiert und sehen als Statuen imposant aus, aber die Herausforderung bestand darin, dies auf die Oberfläche einer Münze zu übertragen“, erläutert Jody Clark im Interview mit der Royal Mint.

Die Vorderseite des Sovereign ziert nun zum ersten Mal das Porträt des neuen Königs Charles III., der somit der elfte König in Folge auf dem Sovereign ist. Der Tradition entsprechend blickt er nach links, also in die entgegengesetzte Blickrichtung der Queen, und trägt keine Krone. Auf den Münzen tragen nur die weiblichen Thronfolger Kronen.

Das Profil des Königs wird nun auch auf den neuen britischen Umlaufmünzen zu sehen sein.

„Die Queen Memorial Sovereign ist einzigartig und trägt viel Geschichte in sich: Die Würdigung und den Abschied von Elisabeth II., die besondere Gestaltung der Rückseite und die Einführung des Konterfeis von Charles III. als Münzbild. Dadurch hat sie auch das Potenzial sich über die Jahre im Wert zu steigern. Für Anleger, Münzliebhaber und alle Fans der Queen und des britischen Königshauses eine unbedingte Empfehlung – solange der Vorrat bei GoldSilberShop.de reicht“, erklärt Schieferstein.

