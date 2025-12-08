QuantWorld Challenge: Quantencomputing live erleben

Location: Deutsches Museum München

Street: Museuminsel 1

City: 80538 – München (Germany)

Start: 16.12.2025 14:00 Uhr

End: 16.12.2025 14:00 Uhr

Entry: free

get ticket



München, 08. Dezember 2025 – Wie verändern Quantencomputer die IT-Sicherheit der Zukunft – insbesondere im Banking? Antworten darauf liefert die QuantWorld Challenge am 16. Dezember 2025 im Deutschen Museum München. Das interaktive Event lädt alle Interessierten ab 14 Uhr ein, Quantencomputing und seine Auswirkungen auf unser digitales Leben hautnah zu erleben.

Mit einer AR-Anwendung auf der Meta Quest 3, lernorientierten Modulen und einem Serious Game bietet die Veranstaltung einen praxisnahen Zugang zu quantentechnologischen Grundlagen und ihren sicherheitsrelevanten Anwendungen. Besucherinnen und Besucher können selbst ausprobieren, wie Quantencomputer klassische Sicherheitsmechanismen herausfordern und welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis des Deutschen Museums enthalten und findet im Auditorium des Deutschen Museums statt.

Die QuantWorld Challenge wird vom Fraunhofer AISEC (Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit) im Rahmen des QuantWorld-Projekts gemeinsam mit Quanten(t)räume im Deutschen Museum organisiert. QuantWorld ist eine Initiative des TUM Think Tanks in Kooperation mit Fraunhofer AISEC und dem TUM Klinikum Rechts der Isar. Ziel ist es, Wissen über Quantentechnologien breit und verständlich zugänglich zu machen – unterstützt durch eine digitale Lernplattform und künstlerische Interventionen, die komplexe Inhalte intuitiv erfahrbar machen.

Die Teilnahme an der QuantWorld Challenge bietet eine einzigartige Gelegenheit, zukunftsweisende Technologien spielerisch kennenzulernen und sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen.

Link zur Website Fraunhofer AISEC und Veranstaltungshinweis

Über die Fraunhofer Academy

Die Fraunhofer Academy bündelt seit 2006 Weiterbildungsangebote der Fraunhofer-Gesellschaft für externe Fach- und Führungskräfte unter einem Dach. Neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung fließen unmittelbar in die Lerninhalte ein. Dies garantiert einen einzigartigen Wissenstransfer aus der Fraunhofer-Forschung in die Unternehmen. Die berufsbegleitenden Studiengänge, Zertifikatskurse und Seminare der Fraunhofer Academy richten sich an Fach- und Führungskräfte unterschiedlichster Branchen und Fachgebiete. Sie basieren auf den Forschungstätigkeiten der Fraunhofer-Institute in Kooperation mit ausgewählten und renommierten Partneruniversitäten und Partnerhochschulen. Weitere Informationen zur Fraunhofer Academy finden Sie hier oder auf LinkedIn.

Über das Lernlabor Cybersicherheit

Das Lernlabor Cybersicherheit (LLCS) ist ein Fraunhofer-Hochschul-Laborverbund von Fraunhofer-Instituten (FhI) und ausgewählten Hochschulen der angewandten Wissenschaften (HaW) unter dem Dach der Fraunhofer Academy. Seit 2016 bringt das LLCS mit innovativen Lernformaten die aktuellen Forschungsergebnisse zu IT-Sicherheit praxisnah und anwendungsorientiert in Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür haben sich seither acht FhI und zehn HaW zu acht Konsortien (Stand Dez. 25) zusammengeschlossen, die auf Basis ihrer Forschungsaktivitäten und Branchenkenntnissen mit ihren Weiterbildungen unterschiedliche Schwerpunkte der IT-Sicherheit adressieren. Weitere Informationen zum Lernlabor Cybersicherheit finden Sie hier auf oder auf LinkedIn.

Das Programm wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und die Bundesländer gefördert.

