Quantencomputer rücken näher

warum Passwortmanagement jetzt neu gedacht werden muss

Stein am Rhein, Schweiz – Lange galt das Quantencomputing als Zukunftstechnologie mit ungewissem Zeithorizont. Neue Marktankündigungen zeichnen nun ein deutlich konkreteres Bild: Der Einstieg in das Quantenzeitalter könnte bereits gegen Ende dieses Jahrzehnts erfolgen – mit direkten Auswirkungen auf IT-Sicherheit, Authentifizierung und Passwortmanagement.

Quantenzeitalter rückt näher: Warum 2029 plötzlich relevant wird

Im Juni 2025 kündigte IBM offiziell an, bis 2029 einen großskaligen, fehlertoleranten Quantencomputer für Kunden bereitzustellen. Vorstandsvorsitzender Arvind Krishna bestätigte damit erstmals einen klaren industriellen Zeitrahmen.

Nur wenige Monate später folgte ein weiteres Signal: Google erklärte im März 2026 durch Vertreter seines Quantum-AI-Teams, dass künftige Quantencomputer kryptografische Verfahren mit deutlich weniger Ressourcen angreifen könnten als bislang angenommen. Diese Einschätzung verschiebt die Erwartungen – weg von „irgendwann“ hin zu „früher als geplant“.

Auch die Industrie reagiert: Cloudflare hat seine Roadmap beschleunigt und nennt nun 2029 als Ziel für umfassende Post-Quantum-Sicherheit. Besonders bemerkenswert ist der Fokus auf post-quantum authentication – also nicht nur Verschlüsselung, sondern gezielt die Absicherung von Anmeldeverfahren.

Zwei Signale ergeben ein klares Gesamtbild: Der Zeitrahmen für quantensichere IT verschiebt sich nach vorne – und betrifft unmittelbar das Passwortmanagement.

Was das für Passwortmanagement wirklich bedeutet: Quantencomputer werden nicht „morgen alle Passwörter brechen“. Doch sie verändern die Grundlagen der Kryptographie – und damit auch die Sicherheit heutiger Authentifizierungsverfahren.

Betroffen sind insbesondere:

Hashing-und Verschlüsselungsverfahren, die Passwortdatenbanken schützen

Schlüsselaustauschverfahren, die bei Logins und Sitzungen eingesetzt werden

Langfristig, gespeicherte Zugangsdaten, die heute bereits abgegriffen und später

entschlüsselt werden könnten („harvest now, decrypt later“)

Die Konsequenz: Passwortmanagement bleibt notwendig – aber seine Rolle verändert sich grundlegend.

Vom Passwortspeicher zur Identitätsplattform. Traditionell wurden Passwortmanager primär als sichere Ablage verstanden. Im Quantenzeitalter reicht dieses Modell nicht mehr aus.

Zukünftig entscheidend sind:

-Zentrale Verwaltung statt Insellösungen

-Klare Rollen- und Berechtigungskonzepte

-Nachvollziehbare und sichere Freigabeprozesse

-Integration moderner Authentifizierungsverfahren

Passwortmanagement entwickelt sich damit zu einer zentralen Steuerinstanz für digitale Identitäten.

Passkeys und FIDO2: Der nächste Evolutionsschritt. Parallel zur Quantenentwicklung gewinnt ein weiterer Ansatz an Bedeutung: phishing-resistente Authentifizierung. Standards wie FIDO Alliance FIDO2 und WebAuthn setzen auf asymmetrische Kryptographie statt geteilter Passwörter. In Kombination mit Hardware-Token wie YubiKey ergeben sich zwei zentrale Vorteile:

Heute:

-Schutz vor Phishing und Credential-Diebstahl

-Keine Wiederverwendung von Passwörtern

-Starke Bindung an ein physisches Gerät

Mittelfristig:

-Solide Grundlage für die Migration zu post-quantensicheren Verfahren

-Erweiterbarkeit durch neue kryptografische Standards

Besonders relevant ist der Einsatz in sensiblen Bereichen:

-Administrationszugänge

-privilegierte Konten

-Remote-Zugriffe

-geschäftskritische Anwendungen

Neue Anforderungen an Passwortstandards. Mit Blick auf Quantencomputing verändern sich auch die klassischen Passwortregeln:

-Passwort-Länge gewinnt weiter an Bedeutung

-Komplexität bleibt relevant, verliert aber an Alleinstellung

-Kombination mit Multi-Faktor-Authentifizierung wird zum Mindeststandard

-Übergang zu passwortlosen Verfahren nimmt Fahrt auf

Gleichzeitig fordern Institutionen wie NIST bereits heute, neue Post-Quantum-Kryptographie (PQC) als Grundlage zukünftiger Sicherheitsarchitekturen zu berücksichtigen.

Anforderungen an moderne Passwortmanager. Für Anbieter von Passwortmanagement-Lösungen ergeben sich daraus klare Entwicklungsfelder:

-Unterstützung von Passkeys und FIDO2-Integration

-Vorbereitung auf Post-Quantum-Kryptographie

-Hybride Modelle (Passwort + MFA + passwortlos)

-Zentrale Steuerung von Identitäten und Zugriffsrechten

-Unternehmensweite Transparenz und Compliance-Funktionen

Am Beispiel von PassSecurium wird deutlich, wohin die Entwicklung geht: Nicht nur sichere Speicherung, sondern aktive Steuerung, Absicherung und Weiterentwicklung von Authentifizierungsprozessen.

Unternehmen im Wandel: Mehr als nur Technik. Die Umstellung betrifft nicht nur Systeme, sondern auch Organisationen:

-Einführung neuer Anmeldeverfahren

-Schulung von Mitarbeitenden

-Anpassung von Zugriffsrichtlinien

-Integration in bestehende IT-Landschaften

Gerade im Unternehmensumfeld wird Passwortmanagement damit zu einem strategischen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur.

Fazit: Die Zeit läuft schneller als gedacht. Quantencomputer werden das Passwort nicht sofort ersetzen. Aber sie verändern die Anforderungen an Sicherheit – früher als viele erwartet haben.

Die zentrale Erkenntnis lautet: Passwortmanagement verschwindet nicht – es wird strategischer, zentraler und technologisch anspruchsvoller.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bestehende Strukturen zu überprüfen:

-Sind Authentifizierungsverfahren phishing-resistent?

-Gibt es eine zentrale Steuerung von Zugängen?

-Ist die Organisation auf Passkeys und PQC vorbereitet?

Nicht, weil Quantencomputer morgen vor der Tür stehen, sondern weil Unternehmen ihre Sicherheitsbasis heute so gestalten sollten, dass zukünftige Umstellungen kontrolliert und sicher möglich bleiben.

Denn eines ist klar: Die Vorbereitung auf das Quantenzeitalter beginnt nicht in der Zukunft – sondern jetzt.

Die Rolle der ALPEIN Software SWISS AG ist bereits definiert. Der Passwortmanager „PassSecurium™“ steht ab sofort im Mittelpunkt aller Aktivitäten des Sicherheitsspezialisten. Die Ausrichtung der strategischen und technologischen Anforderungen des Passwortmanagers stehen, mit Bedacht auf eine vorgezogene Realisierung des Quantencomputings, im Fokus. Dementsprechend wird ALPEIN Software alle diesbezüglichen Weiterentwicklungen und Innovationen stringent weiterverfolgen und in eine Roadmap fassen.

Nutzer des Passwortmanagers „PassSecurium™“sowie alle Interessenten, erhalten mit dem aktuellen PR-Artikel eine allererste Inspiration das Quantencomputing betreffend. Weitere ins Detail führende Anschluss-Artikel sind bereits in Planung. Für Rückfragen zum Komplex „Quantencomputing“ stehen die Sicherheitsexperten der ALPEIN Software gerne unter https://www.pass-securium.ch zu Verfügung.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

Kontakt

Alpein Software Swiss AG

Volker Strecker

Obergass 23

8260 Stein am Rhein

+41 (0) 41 552 44 07



http://www.alpeinsoft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.