Quanos bündelt KI-Expertise im neuen „Quanos AI Hub“

Karlsruhe/Nürnberg, 05.02.2026 – Quanos bündelt seine KI-Aktivitäten in einem neuen internen Kompetenzzentrum: dem „Quanos AI Hub“. Als zentrale Einheit innerhalb von Quanos Solutions werden unter der Leitung von Fabienne Rothenberg hier zukünftig moderne KI-Technologien und Lösungen für die Produkte von Quanos entwickelt, um Fachprozesse smarter und automatisierter zu gestalten – für schnellere Abläufe, höchste Datenqualität und nachhaltigen Geschäftserfolg. Das Kompetenzzentrum verantwortet zudem die Weiterentwicklung der plusmeta Platform.

Neues Kompetenzzentrum für den skalierbaren Einsatz von KI

Das KI-Kompetenzzentrum „Quanos AI Hub“ nimmt das führende KI-Know-how im Bereich der Technischen Dokumentation von plusmeta als Ausgangsbasis und kombiniert dieses mit der umfassenden Technologie- und Marktexpertise von Quanos. So entstehen praxisnahe Lösungen für Technische Dokumentation, Ersatzteilkataloge sowie Aftersales und Service für das gesamte Quanos-Produktportfolio. Das Ziel: Unternehmen befähigen, Künstliche Intelligenz nachhaltig, profitabel und zukunftssicher einzusetzen.

Die KI-basierten Lösungen automatisieren komplexe Dokumentations- und Aftersales-Prozesse, minimieren Fehler und senken Betriebskosten signifikant. Durch gebündelte KI-Kompetenz über alle Quanos-Produkte hinweg entwickelt das Kompetenzzentrum passgenaue Lösungen für die digitale Transformation in der Technischen Kommunikation und gewährleistet dabei höchste Datenqualität und IT-Sicherheit. Der Quanos AI Hub ermöglicht Quanos damit, eine technologische Vorreiterrolle im Bereich der KI-gestützten Dokumentations- und Service-Lösungen einzunehmen und gezielt auszubauen.

plusmeta bildet den Ausgangspunkt

Die fachliche und personelle Ausgangsbasis des „Quanos AI Hub“ bildet das Team der seit 2023 zu Quanos Solutions gehörenden plusmeta GmbH mit Standort in Karlsruhe. Mit der ausgewiesenen Expertise für KI-basierte Automatisierung im Kontext der Technischen Dokumentation bietet plusmeta das notwendige Know-how, um Künstliche Intelligenz praxisnah und effizient über alle Quanos-Produkte hinweg zu integrieren – wie es bereits in Form des ST4 AI Jetpack, des AI Connector, AI Assistant und seit Neuestem des ST4 AI Writer der Fall ist.

Auf dieser Basis entsteht mit dem „Quanos AI Hub“ eine unternehmensweite, zentrale Einheit für alle KI-Aktivitäten innerhalb von Quanos Solutions. plusmeta als eigenständige Struktur wird dabei vollständig im Quanos AI Hub integriert.

plusmeta Platform bleibt erhalten und wird weiterentwickelt

Die plusmeta Platform – die bewährte, intelligente Software für KI-basierte Automatisierung – bleibt erhalten und in das Quanos Produktportfolio integriert. Die zukünftige Betreuung und kontinuierliche Weiterentwicklung wird dabei im „Quanos AI Hub“ verantwortet. Der Produktname „plusmeta“ bleibt als etablierte Marke weiter bestehen. Als fester Bestandteil des Quanos-Produktportfolios profitiert die Plattform künftig von der erweiterten Ressourcenbasis, der technologischen Expertise und den umfassenden Marktkenntnissen der Quanos Solutions.

Vorteile für Kunden

Für Bestandskunden und Partner der plusmeta Platform bedeutet diese Entwicklung eine Vielzahl an Vorteilen: Die gewohnten Ansprechpersonen bleiben erhalten, ergänzt durch ein dezidiertes Product Management sowie noch stärkere Synergien innerhalb der Quanos. Kunden profitieren von noch tieferen Integrationen zwischen den Produkten, der gebündelten Expertise aus KI-Spezialisierung und beschleunigter Innovation durch die erweiterten Entwicklungsressourcen. Die Kombination aus plusmeta-Know-how und Quanos-Technologie ermöglicht so noch leistungsfähigere Lösungen für die digitale Transformation. Bestehende Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten zu Softwarelösungen außerhalb der Quanos-Produktwelt bleiben bestehen und sollen perspektivisch weiter ausgebaut werden.

Mehrwert für Quanos und Kunden

Durch die Bündelung der KI-Kompetenz im „Quanos AI Hub“ entsteht ein strategischer Vorteil für Quanos und seine Kunden: Mit dem unternehmensweiten Kompetenzzentrum kann Quanos sein gesamtes Produktportfolio – von SCHEMA ST4 über SIS.one und InfoTwin bis zur plusmeta Platform – mit modernster KI-Technologie ausstatten und sich in diesem immer wichtigeren Bereich ebenfalls als Innovationsführer im Markt positionieren. Kunden erhalten Zugang zu integrierten Lösungen aus einer Hand, die nahtlos zusammenarbeiten und das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz für technische Dokumentation und Aftersales-Prozesse ausschöpfen. Die praxisorientierte Integration von KI-Know-how ermöglicht nachhaltige Effizienzsteigerung und skalierbare Ergebnisse – bei höchsten Standards für Datensicherheit und Qualität.

Fabienne Rothenberg, VP Quanos AI Hub , betont: „Als VP des neugeschaffenen AI Hub freue ich mich darauf, die KI-Expertise von plusmeta innerhalb der Quanos Gruppe gezielt weiterzuentwickeln. In einem dynamischen KI-Umfeld sind Schnelligkeit und gebündelte Kompetenz entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Die Erfahrung, von Anfang an bei plusmeta dabei gewesen zu sein, hat mir gezeigt, wie wertvoll unsere agile Arbeitsweise mit kurzen Entscheidungswegen ist. Diese Dynamik werden wir im Quanos AI Hub fortführen – und so das volle Potenzial dieser Technologie für die Quanos Gruppe und unsere Kunden erschließen.“

Nikolaus Scholz, CEO von Quanos, erklärt: „Die Zukunft der technischen Kommunikation und des Aftersales liegt im konsequenten Einsatz künstlicher Intelligenz. Der Quanos AI Hub ermöglicht es uns, konzentriert modernste KI-Technologien zu entwickeln – von der automatisierten Metadatenvergabe bis zur smarten Vernetzung von Produktinformationen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unseren Kunden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die besten Werkzeuge für ihre digitale Transformation bereitstellen. “

Über Quanos

Quanos ist ein Zusammenschluss von Software-Experten für After-Sales, Service und die Technische Dokumentation, optimiert durch Künstliche Intelligenz. Quanos bietet über 1.400 Kunden weltweit innovative, erfolgreiche und verlässliche Technologie. Unsere 330 Mitarbeitenden mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung machen die Besonderheit von Quanos aus: Wir arbeiten eng zusammen, ergänzen uns gegenseitig und profitieren vom Know-How des Anderen. Getreu unserem Motto „Passion for smart information“, setzen wir unsere Mission täglich um, indem wir Menschen dabei helfen, Maschinen besser zu verstehen.

