Quality first – Ein Muss auch in der Kennzeichnung hochwertiger Pharma- und Medizinprodukte

REA Elektronik auf der GMP PharmaTechnica Expo beim GMP PharmaCongress 2025

Mühltal, 24. Januar 2025 – Hochwertige Pharma- und Medizinprodukte bedürfen einer ebenso hochwertigen wie auch mit Sicherheitsmerkmalen versehenen Produktverpackung. Die Kennzeichnung mit Systemen des Spezialisten REA Elektronik setzt diesen Qualitätsanspruch in der Beschriftung und Codeprüfung fort und steigert die Gesamteffizienz (OEE) der Produktion. Das zeigt der Vollsortimenter REA auf der GMP PharmaTechnica Expo beim GMP PharmaCongress in Wiesbaden.

Unter dem Titel „Quality first“ stellt REA Elektronik auf der GMP PharmaTechnica Expo seine Systeme zur verlässlichen, hochwertigen Kennzeichnung und Codeprüfung Made in Germany vor, denn REA entwickelt und produziert in Deutschland. Die Systeme eignen sich insbesondere für Serialisierungsaufgaben, UDI-Kennzeichnungen und die Late Stage Customization in der Produktion von Pharma- und Medizinprodukten. Die Systemlösungen sind unter anderem für Vertragshersteller (CMO) prozesserleichternd sowie für Dienstleister, die in der Entwicklung und Fertigung von Arzneimitteln unterstützen (CDMO).

Ob kartuschenbasierte Tintendrucksysteme für den berührungslosen Direktdruck der Produktlinie REA JET, Laserkennzeichnung mit REA LASER oder Etikettierung mit der Produktlinie REA LABEL – die REA-Kennzeichnungslösungen integrieren sich nahtlos in Verpackungslinien und ermöglichen die Individualisierung von Produkten und Verpackungen. Mit speziellen Softwarepaketen können Druckinhalte passgenau entwickelt und verwaltet werden – zur Steigerung der Flexibilität in der Produktion. Diesen Nutzen erkennen auch der branchenspezifische Maschinenbauer und Integratoren. Gewissheit über die Einhaltung der gesetzlichen Qualitätsvorgaben zum Codedruck geben die Codeprüfsysteme von REA VERIFIER. Zudem unterstützen sie mobil oder inline bei der Optimierung der Druckqualität von 1D- und 2D-Codes.

Auf der PharmaTechnica Expo sind folgende Systeme von REA live zu sehen:

das Kartuschen-Drucksystem REA JET HR 2.0 zur berührungslosen industriellen Kennzeichnung

das Prüfgerät REA VeriMax für den vollintegrierten Einbau in Produktionslinien zur manuellen Stichprobenkontrolle oder Inline-Prüfung von 1D-Barcodes und 2D-Matrix-Codes

Besuchen Sie REA Elektronik auf der GMP PharmaTechnica Expo beim GMP PharmaCongress am 8. und 9. April 2025 im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden: Stand B29.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

