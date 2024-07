QUALITY CREW, ERFOLGREICHES DEBÜT BEI SUPERMARKTSTAR 2024

Die Worte des Direktors Ligasacchi: „Der Kultevent des deutschen Großhandels hat unsere Kampagne mit Begeisterung und Aufmerksamkeit aufgenommen“

Mailand, 17.07.2024 – Über 500 Top Player des deutschen Großhandels begrüßten die Kampagne „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“, die einen Monat nach ihrem offiziellen Debüt bei den Supermarkt Stars 2024 gefeiert wurde. Ziel der Kampagne ist die Förderung der Wurstwaren Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A. sowie Cotechino und Zampone Modena g.g.A.. Förderer des im Rahmen der Verordnung 1144/2014 von der Europäischen Union kofinanzierten Projekts sind das Consorzio Cacciatore Italiano, das Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und das Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A.. Diese drei, die wichtigsten Produktionsunternehmen umfassenden Genossenschaften, verfügen weltweit über eine außerordentlich lange Erfahrung in der Umsetzung von Werbeprojekten und wenden sich für ihr Debüt in Deutschland vor allem an die Profis des Einzelhandels.

„Unsere ist eine strategische Entscheidung, die sich aufgrund der wichtigen Rolle ergibt, die Metzger, Thekenangestellte und Feinkostverkäufer täglich mit ihren Empfehlungen an den Verbraucher „direkt vor Ort“ spielen – erklärt Gianluigi Ligasacchi, Vorsitzender der 3 Konsortien -. Trotz der ständigen Zunahme von Online-Käufen, bleibt die direkte Verkaufsstelle eine vorrangige Einkaufsmethode. Aufgrund dessen müssen die Branchenmitarbeiter entsprechend sensibilisiert und ausgebildet werden. Im Rahmen unseres Projekts geht es weniger um Handels- und Werbemaßnahmen für die einzelnen Marken, sondern das Ziel von „Quality Crew“ ist vielmehr die Bekanntmachung authentischer Produkte, die dank der Markierung durch g.U. und g.g.A. leicht zu erkennen sind und dem Kunden klarmachen, wie viel Bemühungen und Wertigkeit hinter diesen Markenlabels stecken. Auch in Deutschland haben die zunehmenden Kundenerwartungen die Aufmerksamkeit der Händler in die Richtung von Produkten höherer Qualität zu vernünftigen Preisen gelenkt und die Wurstwaren Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A., Zampone Modena g.g.A. und Cotechino Modena g.g.A. sind in der Lage, all diese Erwartungen zu erfüllen“.

Supermarkt Stars 2024 ist einer der größten Events des deutschen Großhandels und wird bereits seit mehreren Jahren von Lebensmittel Zeitung in Frankfurt organisiert. Absolute Hauptakteure sind vor allem Marktmanager, Geschäftsleiter, Teams und Selbständige der Einzelhandelsbranche für hochqualitative Lebensmittel. Im Laufe der Veranstaltung genoss das Projekt dank einem Informationsstand eine außerordentlich erfolgreiche Präsentation. Dazu kam durch Mitwirkung von Partnerships eine garantierte Online-Sichtbarkeit.

Während den 3 Jahren Laufzeit des Projekts sind zahlreiche, den Profis gewidmete Aktivitäten vorgesehen, darunter auch eine strukturierte Zusammenarbeit mit dem größten und wichtigsten Deutschen Fleischer-Verband, dem DFV, mit dem schon in den kommenden Monaten Bildungs-Webinare und weitere Sensibilisierungsmaßnahmen vorgesehen sind.

