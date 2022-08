Qualität und Preis sind kein Widerspruch

Die Kindermann GmbH erweitert ihr Portfolio an Tischanschlussfeldern mit seiner neuen CablePort Office Serie. Denn ganz gleich, ob im Büro oder im Homeoffice, bequeme Anschlussmöglichkeiten direkt auf dem Schreibtisch erleichtern den Arbeitsalltag.

Einsteigermodelle in Spitzenqualität

Die neuen CablePort Officedesk und CablePort Officeframe sind robuste und langlebige Tischanschlussfelder, Made in Germany, die mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Dank ihres eleganten Designs passen sie in jedes Ambiente und machen Schluss mit dem Kabelsalat auf dem Schreibtisch.

Einfach und flexibel

Die modularen Anschlusslösungen sind jeweils in drei verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar, die respektive drei, vier oder sechs Anschlüsse bieten. Diese können individuell mit Steckdosen, Netzwerk-, USB-, HDMI- oder anderen Schnittstellen ausgestattet werden. Das breite Sortiment der „Konnect flex click“ Blenden passt auch in die neue Modellreihe. Ändern sich nachträglich die Anforderungen, so lassen sich die Tischanschlussfelder einfach anpassen.

Neue USB-Power

Für die Tischanschlussfelder von Kindermann kommen erstmals auch moderne USB-Charger mit USB Power Delivery und Quick Charge zum Einsatz. Der Ladestrom von bis zu 30 W sorgt bei Notebooks, Tablets und Smartphone schnell für volle Akkus.

Montage leicht gemacht

Die neuen CablePort Officedesk und CablePort Officeframe machen auch die Montage zum Kinderspiel. Dabei ist die „desk“-Variante mit einer Klemme für das einfache und flexible Anbringen an Tischplatten in Stärken von 21 – 40 mm ausgestattet. Die Alternative „frame“ ist so konzipiert, dass sie sich wahlweise auf den Tisch stellen und anschrauben lässt oder auch in die Tischplatte eingelassen und dank der mitgelieferten Klammern befestigt werden kann.

Die neuen preiswerten Tischanschlussfelder CablePort Officedesk und CablePort Officeframe sind die optimale Lösung für alle Bereiche. Aufgrund ihrer Eigenschaften sind sie zudem ideal für Unternehmen geeignet, die Desk Sharing Konzepte umsetzen und daher eine große Anzahl an Arbeitsplätzen ausstatten möchten.

Verfügbarkeit und Preise

CablePort Officedesk und CablePort Officeframe sind ab September 2022 zu einem Preis von 79,00 bis 134,00 Euro zzgl. MwSt. je nach Modell verfügbar.

Weitere Informationen: www.kindermann.de

Kindermann, gegründet 1861, ist das älteste Unternehmen in der Pro AV-Branche und zählt heute zu den führenden Anbietern, die als Hersteller und Distributor agieren. Kindermann hat es auf intelligente Weise immer wieder geschafft, sich neuen Marktgegebenheiten nicht nur anzupassen, sondern Technologien auch voranzutreiben.

Die digitale Transformation wurde im letzten Jahrzehnt perfekt vollzogen, nun hat Kindermann die Weichen für das „smarte“ (AV-) Zeitalter gestellt. Smart steht für intelligent, vernetzt, intuitiv bedienbar, aber auch für ausgefeiltes Design. All diese Eigenschaften halten Einzug in der Pro AV-Branche und das Unternehmen ist dafür bestens gerüstet.

Es sind die ausgefeilten Details, die die Kindermann Markenprodukte den Tick besser machen – smart eben. Das Unternehmen setzt verstärkt auf die eigene Marke und zeigt mit ihrer Produktfamilie Klick & Show, wie einfach drahtlose Zusammenarbeit funktionieren kann. Und mit den eigenen Touchdisplays erobern sie gerade einen heißumkämpften Markt, weil sie wissen, was Anwender wirklich benötigen. Am Standort Eibelstadt bei Würzburg werden Serienprodukte wie Tischanschlussfelder, Halterungen, Deckenlifte und Medienmöbel entwickelt und gefertigt. Darüber hinaus können hier exklusive Kundenwünsche schnell umgesetzt werden.

Ergänzt um ein breites Produktportfolio in der Distribution, genießt Kindermann einen ausgezeichneten Ruf als Komplettanbieter für Konferenz-, Präsentations- und Medientechnik, Digital Signage und dedizierte Education-Solutions.

Kindermann vertreibt als Hersteller und Distributor ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel. Handelspartner werden mit kompetenter Beratung, individueller Projektunterstützung unterstützt – von der Planung bis zur Ausstattung und Integration. Attraktive Sonderleistungen runden das Portfolio ab

