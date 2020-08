QMS Medicosmetics gewinnt Attracta Beauty Awards 2020

Ausgezeichnet: Active Exfoliant & Day Collagen

London – Der August steht ganz im Zeichen der Schönheit! Bei den diesjährigen Attracta Beauty Awards freut sich QMS Medicosmetics über den Doppelsieg in den Kategorien bester “Facial Exfoliator” mit dem Active Exfoliant 7% Sensitive sowie bestes “Facial Serum” mit dem Day Collagen Protecting & Hydrating Serum. Die namensgebenden, internationalen Make-Up-Artistin Attracta Courtney kürt dabei insbesondere nach Funktionalität und Einzigartigkeit der Produkte – unterstützt von ihrer Jury bestehend aus führenden Branchenvertretern sowie den besten Make-Up-, Hair- und Nail-Künstlern.

Die komplexe Formulierung des Fruchtsäure- und Enzym Peelings Active Exfoliant ist dazu entwickelt, abgestorbene Hautzellen abzulösen, die Zellregeneration zu beschleunigen, sichtbar verstopfte Poren zu reinigen und die Haut zu beruhigen. Eigens für die empfindliche und problematische Haut entwickelt, wirkt Active Exfoliant 7% besonders sanft und hilft bei regelmäßiger Anwendung, Poren nachhaltig zu verfeinern und das Hautbild merklich zu verbessern.

Das zukunftsweisende Day Collagen trägt dazu bei, die Abwehrkräfte der Haut gegen freie Radikale zu stärken. Die hocheffizienten Wirkstoffe Neotec A15® Kollagen Hyaluronsäure und Matrikine Komplexen helfen, die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihre Geschmeidigkeit und Elastizität zu steigern, um damit die Anzeichen vorzeitiger Hautalterung zu mindern.

QMS Medicosmetics – seit über 25 Jahren das Synonym für hochwertige und revolutionäre Hautpflege. Die Vision war und ist es, ein einzigartiges, klinisch erprobtes Hautpflegesystem zu kreieren, das heute als eines der effektivsten in der Beauty-Branche gilt und QMS Medicosmetics international bekannt und beliebt gemacht hat. Die Philosophie: Wirksames Anti-Aging auf wissenschaftlicher Basis durch systemische Hautpflegebehandlungen für Gesicht und Körper. Von Dr. med. Erich Schulte gegründet und entwickelt, kombiniert QMS Medicosmetics erfolgreich höchste Wirkstoffqualität mit modernsten Herstellungsverfahren gemäß dem Grundsatz, dass dies eine Hautpflegeserie für jedes Alter und jeden Tag ist. Seit den Anfängen mit dem Collagen Set in Deutschland ist QMS Medicosmetics zu einer international renommierten und geschätzten Luxuskosmetikmarke herangewachsen. Es wurden seither bahnbrechende Fortschritte in der Hautpflege erzielt.

