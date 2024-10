QD-OLED-Technologie trifft auf 175 Hz Panorama-Gaming

Amsterdam, 24. Oktober 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – präsentiert den 86,4 cm (34″) Gaming-Monitor AGON PRO AG346UCD für echte Enthusiasten. Das Curved-Modell (1800R) aus der AGON PRO Reihe kommt mit QD-OLED-Panel, 175 Hz sowie UWQHD-Auflösung (3440 x 1440).

QD-OLED für Spitzenleistung

Der AGON PRO AG346UCD bietet ein ultraweites 21:9-Seitenverhältnis und füllt damit das periphere Sichtfeld des Gamers aus – perfekt für umfangreiche storygesteuerte Spiele, Renn- und Flugsimulatoren und alle actiongeladenen Titel. Zudem eignet er sich hervorragend für Spiele, die aus der Ego-Perspektive gespielt werden, wie zum Beispiel Shooter und RPGs. Aufgrund der Bildwiederholrate von 175 Hz und der unglaublich schnellen Reaktionszeiten von bis zu 0,03 ms (GtG) ist ein flüssiges Gameplay garantiert.

Dank DisplayHDR True Black 400 und einer 10-Bit-Farbtiefe mit 1,07 Milliarden Farben überzeugt der AG346UCD durch seine außergewöhnliche visuelle Wiedergabetreue. Die QD-OLED-Technologie sorgt für exzellente Kontrastverhältnisse, perfekte Schwarztöne und lebendige Farben, was ihn – neben Gaming-Enthusiasten – auch zu einer hervorragenden Wahl für Kreativprofis und Streamer macht. Content-Entwickler, Video-Editoren und Grafikdesigner profitieren von der großen Farbskala des Monitors, die eine beeindruckende sRGB- und DCI-P3-Abdeckung in Kinoqualität bietet.

„Der AGON PRO AG346UCD markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Entwicklung immersiver Ultrawide-Displays“, so Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Durch die Kombination eines QD-OLED-Panels mit einer hohen Bildwiederholrate von 175 Hz und unseren charakteristischen Gaming-Features bieten wir damit Sim-Enthusiasten, FPS- und Action/Adventure-Liebhabern ein unvergleichliches visuelles Erlebnis mit lebendigen, präzisen Farben, superschnellen Reaktionszeiten und einem außergewöhnlichen Kontrast. Auch Streamer werden aufgrund seiner hohen Farbgenauigkeit begeistert sein. Der AG346UCD ist einfach ein Monitor für alle Anforderungen.“

Maßgeschneidert für immersives Gaming

Der AG346UCD ist mit einer Reihe von Features ausgestattet, die das Gameplay für verschiedene Genres optimieren können. VESA Adaptive-Sync-Technologie und AMD FreeSync Premium Pro verhindern – selbst bei aktiviertem HDR – Tearing und Bildstottern, während die geringe Eingabeverzögerung des Monitors eine sofort wahrnehmbare Reaktion auf die Eingabebefehle des Users gewährleistet. Gamer können ihr Spielerlebnis mit der G-Menu-Software von AOC, die einen einfachen Zugriff auf spielspezifische Funktionen wie Game Colour (Sättigungsanpassung), Shadow Control (Schwarzwertanpassung) und Dial Point – ein anpassbares Fadenkreuz – bietet, feintunen.

Über den ergonomischen Standfuß des Monitors lässt sich das Display für eine optimale Körperhaltung um 130 mm in der Höhe verstellen sowie neigen und schwenken. Zwei HDMI 2.0-Ports, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub mit drei USB 3.2 Gen 1-Ports sowie zwei integrierte 8-W-Lautsprecher runden die Ausstattung des AGON PRO AG346UCD ab.

Der AGON PRO AG346UCD kommt mit einer 3-Jahres-Garantie, die das von OLEDs bekannte Einbrenn-Risiko abdeckt. (2)

Für jeden etwas dabei: die OLED-Gaming-Monitore von AGON by AOC

– Der AG456UCZD kommt mit einem 44,5″ (113 cm) großem UWQHD-Curved-Display (800R) und einer Bildwiederholrate von 240 Hz – ideal für immersive Simulationserlebnisse.

– Der Porsche Design AGON PRO PD49 besticht durch sein einzigartiges, vom Porsche 911 inspiriertes Premium-Design und ist mit einem 48,8″ (124 cm) großen DQHD QD-OLED-Panel und einer Bildwiederholrate von 240 Hz ausgestattet.

– Der Porsche Design AOC AGON PRO PD34 bietet ein 34″ (86,4 cm) UWQHD (3440 x 1440) Curved-QD-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, das hohe Leistung mit von Porsche inspirierten Designelementen kombiniert.

– Der AG326UD liefert scharfe UHD-Darstellungen (3840 x 2160) auf einem 31,5″ (80 cm) großen QD-OLED-Panel mit 165 Hz – perfekt für detailorientierte Gamer.

– Der AG276QZD2 bietet ein 26,7″ (67,8 cm) großes QHD (2560 x 1440) QD-OLED-Display mit einer E-Sport-tauglichen Bildwiederholrate von 240 Hz und richtet sich damit an Wettkampfspieler.

– Der AG276QZD besitzt ein 26,5″ (67,3 cm) QHD (2560 x 1440) W-OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, das sich hervorragend für rasante E-Sport-Titel eignet.

Bei diesem vielfältigen Angebot ist sichergestellt, dass sowohl ein wettkampfhungriger E-Sport-Gamer, ein Simulations-Enthusiast oder ein Genießer, dem es eher um höchste visuelle Wiedergabetreue geht, den OLED-Monitor findet, den er sucht.

Preis und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG346UCD wird ab Ende Oktober zu einem UVP von 839,00 EUR beziehungsweise 699,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) verfügbar sein.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

(2) OLED-Pflegefunktionen und Richtlinien des Monitors müssen beachtet werden.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

