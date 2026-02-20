QD-OLED-Monitor der 3. Generation

AOC GAMING Q27G4ZD mit 280 Hz und 1000 Nits

Amsterdam, 20. Februar 2026 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) – präsentiert den 68,58 cm (27″) QHD-Gaming-Monitor AOC GAMING Q27G4ZD. Das Modell bietet QD-OLED der 3. Generation, eine Bildwiederholrate von 280 Hz, eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG), VESA DisplayHDR True Black 400 Zertifizierung sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 Nits (3 % APL) – und das alles zu einem erstaunlich attraktiven Preis. Damit reiht sich der Q27G4ZD zwischen den bestehenden Modellen AOC GAMING Q27G4ZDR und Q27G4SDR ein und überzeugt als ausgewogene Option für Gamer, die sich Leistung der nächsten Generation ohne den Preis eines Flaggschiffmodells wünschen.

OLED-Sortiment von AOC GAMING wird ausgebaut

Im Portfolio von AGON by AOC wurde die QD-OLED-Technologie erstmals in der AGON PRO Reihe mit Modellen mit bis zu 500 Hz integriert. Angesprochen wurden in erster Linie E-Sportler und Enthusiasten, die nur das Beste vom Besten wollen. Jetzt hält QD-OLED auch in die Produktpalette von AOC GAMING Einzug und spricht damit all jene Gamer an, die sich die wesentlichen Vorteile der OLED-Technologie – nahezu sofortige Reaktionszeiten, perfekte Schwarztöne und lebendige Farben dank Quantum-Dot-Technologie – in einem erschwinglichen Paket wünschen.

Der Q27G4ZD ergänzt die kürzlich vorgestellten Modelle Q27G4ZDR (240 Hz, QD-OLED Edge) und Q27G4SDR (360 Hz, QD-OLED der 3. Generation), womit Gamer nun drei Optionen an der Hand haben. All jenen, die sich ein optimiertes Panel der 3. Generation wünschen, aber nicht die volle Geschwindigkeit von 360 Hz benötigen, bietet der Q27G4ZD den perfekten Kompromiss: 1000 Nits Spitzenhelligkeit in 3 % des Bildschirmbereichs (gegenüber 400 Nits bei der 2. Generation), DisplayHDR True Black 400 Zertifizierung und eine Bildwiederholrate von 280 Hz, die auch anspruchsvolle Spiele mühelos bewältigt.

Entwickelt für Geschwindigkeit und Klarheit

Die Reaktionszeit von 0,03 ms GtG eliminiert praktisch Ghosting und Bewegungsunschärfe, während das unendliche Kontrastverhältnis dunkle Szenen wirklich dunkel hält, ohne dass die Hintergrundbeleuchtung durchscheint. Dank Adaptive-Sync-Technologie mit NVIDIA G-SYNC Compatible Zertifizierung erleben die User ein ruckelfreies Gaming bei variablen Bildraten. Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) liefert scharfe Details und hält gleichzeitig die GPU-Anforderungen für Spiele mit hoher Bildrate in einem angemessenen Rahmen. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4 unterstützen die neuesten Grafikkarten und Konsolen der aktuellen Generation. Auch ein USB-Hub mit vier USB-A-Anschlüssen gehört zur Ausstattung.

Last but not least, lässt sich das Display über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen, neigen, drehen (Pivot) und schwenken. Zusätzliche Flexibilität für die Montage bietet die Kompatibilität mit VESA 100×100.

Wie alle OLED-Monitore von AGON by AOC verfügt auch der Q27G4ZD über umfassende OLED-Care-Funktionen. Sollte es bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts dennoch zu Einbrennungen kommen, greift die 3-jährige Garantie.

„Mit dem Q27G4ZD machen wir die dritte Generation der QD-OLED-Technologie zugänglicher, ohne Kompromisse bei den wichtigsten Aspekten einzugehen. Die Kombination aus QHD und 280 Hz ist genau das Richtige für die Gamer von heute – schnell, zukunftssicher und sehr bildstark. Der Monitor kommt zudem mit einer 3-Jahres-Garantie, die sogar eine Pixel-Einbrenngarantie umfasst und Gamern sowohl Leistung als auch Sicherheit bietet“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC.

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC GAMING Q27G4ZD ist ab Februar 2026 für einen UVP von 569,00 EUR beziehungsweise 549,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

