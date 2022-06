QBE eröffnet Niederlassung in den Niederlanden

Düsseldorf, 28. Juni 2022 – QBE gründet im Rahmen seiner europäischen Expansionspläne eine Niederlassung in den Niederlanden. Für den neuen Standort werden derzeit eine Reihe von Schlüsselpositionen in den Bereichen Underwriting, Schadenregulierung, Operations und Finanzen besetzt, um vorbehaltlich der zwischenzeitlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden ab Januar 2023 das Geschäft aufnehmen zu können.

QBE wird zunächst ausschließlich über Vermittler arbeiten und beabsichtigt, die wichtigsten gewerblichen Sach- und Haftpflicht-Versicherungen sowie Financial Lines für mittelständische bis Großunternehmen anzubieten. Darüber hinaus wird die niederländische Niederlassung über ein multinationales Angebot verfügen, das eine flexible und konforme Deckung für mehr als 180 Länder bietet.

Cecile Fresneau, Managing Director – Insurance Division bei QBE, kommentiert: „Wir haben unser Angebot in Kontinentaleuropa kontinuierlich ausgebaut und bieten eine glaubwürdige Alternative zu etablierten Märkten. Wir verfügen über den finanziellen Rückhalt eines globalen Unternehmens, behalten aber die Agilität eines kleineren Unternehmens. Dies ermöglicht es uns, dem Markt einen flexiblen Ansatz und neue Lösungen anzubieten, und untermauert unseren bisherigen Erfolg in Europa. Wir sehen ein großes Potenzial auf dem niederländischen Versicherungsmarkt und freuen uns sehr darauf, loszulegen.“

Sebastiaan Lambalk, Strategy Executive bei QBE Europe, leitet die niederländische Niederlassung und koordiniert den Aufbau des Teams vor Ort.

QBE sucht aktuell Mitarbeitende für die folgenden Positionen: Underwriting Manager, Operations Manager, Portfolio Manager für Property/Liability/Financial Lines/Construction und verschiedene Underwriting-Funktionen sowie Claims Manager und Market Manager.

Mehr Informationen zu den offenen Positionen, finden Sie unter: https://qbeeurope.com/careers

Über QBE

Die QBE Insurance Group gehört weltweit zu den größten Versicherern und Rückversicherern und bietet ihren Kunden Versicherungsschutz in mehr als 150 Ländern. QBE hat 2007 in Düsseldorf eine Niederlassung eröffnet und unterhält Repräsentanzen in München und Hamburg. Mit umfassenden Produkten und großem Fachwissen ist QBE in der Lage, ein breites Spektrum an Unternehmensrisiken abzudecken und auch für die komplexesten Fälle Lösungen zu finden.

