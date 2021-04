Qatar Airways fliegt kostenlos lebenswichtige medizinische Hilfsgüter nach Indien

Frankfurt, 30. April 2021 – Als eines der weltweit führenden Luftfrachtunternehmen ist es Qatar Airways Cargo ein großes Anliegen, im Rahmen der WeQare-Initiative die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung der zweiten COVID-19-Welle, die Indien erfasst hat, tatkräftig zu unterstützen. Deshalb hebt am Montag, den 3. Mai 2021, ein Konvoi von drei Frachtflugzeugen von Qatar Airways mit 300 Tonnen Hilfsgütern aus aller Welt von Doha Richtung Indien ab.

Die Frachtsendung umfasst persönliche Schutzausrüstungen (PSA), Sauerstoffkanister und andere von Einzelpersonen und Unternehmen weltweit gespendete wichtige Hilfsgüter, die direkt zu den Orten in Indien geflogen werden, wo man sie am dringendsten benötigt.

“Der Staat Qatar hat eine lange, besondere Beziehung zu Indien und wir beobachten mit Sorge die aktuelle COVID-19-Entwicklung, die das Land vor eine große Herausforderung stellt. Als eines der weltweit führenden Luftfrachtunternehmen mit einem ausgedehnten internationalen Netzwerk ist es für uns selbstverständlich, humanitäre Hilfe zu leisten und bei der Bekämpfung des Virus zu helfen”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Qatar Airways ist führend im Kampf gegen COVID-19 und hat bereits in der Frühphase der Pandemie ähnliche Hilfsflüge nach China durchgeführt sowie weit über 20 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 im Rahmen der humanitären Luftfrachtinitiative von UNICEF transportiert.

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

