Qatar Airways erweitert Test mit IATA Travel Pass um die Integration des Impfnachweises

Frankfurt, 2. Juli 2021 – Qatar Airways setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen Innovation, Sicherheit sowie Kundenservice und testet als erste Fluggesellschaft die COVID-19-Impfstoffauthentifizierung über die mobile App “Digital Passport” der IATA. Dieser Schritt unterstreicht einmal mehr das Bestreben der vielfach prämierten Fluggesellschaft, ihren Passagieren ein kontaktloses, sicheres und nahtloses Reiseerlebnis zu bieten.

Die Testphase startet stufenweise mit Juli 2021 und beginnt zunächst mit dem Kabinenpersonal, welches von Kuwait, London, Los Angeles, New York, Paris und Sydney nach Doha zurückkehrt. Die Crewmitglieder können sich vor Abflug ihren von Qatar ausgestellten COVID-19-Impfausweis zusammen mit ihren COVID-19-Testergebnissen in die IATA Travel Pass Mobile App hochladen und so überprüfen, ob sie reiseberechtigt sind. Bei der Ankunft in Doha lässt sich die Immigration am Flughafen dank des Impfausweises sicher und schnell passieren.

“Trotz der erheblichen Herausforderungen, welche die Pandemie für die internationale Luftfahrt mit sich bringt, ist unsere Branche weiterhin führend bei der Einführung neuer Technologien und Innovationen, um ein sicheres Reisen zu gewährleisten. Qatar Airways ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle einzunehmen und als erste Fluggesellschaft die COVID-19-Impfstoffauthentifizierung über die IATA Travel Pass Mobile App testen zu können. Mein besonderer Dank gilt dem Gesundheitsministerium von Qatar, dem Innenministerium, der Primary Health Care Corporation und der Hamad Medical Corporation, ohne deren kontinuierliche Unterstützung diese Studie nicht möglich wäre”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Willie Walsh, Generaldirektor der IATA, fügt hinzu: “Bescheinigungen über die COVID-19-Impfung oder den Teststatus sind der Schlüssel zur Wiederherstellung der Reisefreiheit. Versuche von Qatar Airways und rund 70 weiteren Fluggesellschaften haben gezeigt, dass die IATA Travel Pass-Testergebnisse effizient verwaltet werden können. Dieser wichtige neue Versuch, der sich nun in weiterer Folge auf den Impfstatus konzentriert, wird noch mehr Vertrauen in den IATA Travel Pass als Komplettlösung für Reisende, Regierungen und Fluggesellschaften schaffen.”

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

Firmenkontakt

Qatar Airways

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Qatar Airways