Q1 2026 im Grillmarkt(Marktreport von Grillfürst)

Gas, Plancha und Outdoorküchen verändern Umsatzstruktur

Der deutsche Grillmarkt startet mit spürbarer Dynamik ins Jahr 2026. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds zeigt sich die Branche in zentralen Segmenten robust und wandlungsfähig. Besonders deutlich wird das im ersten Quartal: Hier verschiebt sich die Nachfrage sichtbar in Richtung hochwertigerer Produkte, durchdachter Systeme und neuer Nutzungskonzepte rund um das Grillen im Outdoorbereich.

Die aktuelle Grillfürst Verkaufsanalyse für Q1 2026 bestätigt diesen Trend mit klaren Zahlen. Während IFH Köln und IVG für 2025 einen rückläufigen Gesamtmarkt beschreiben, verzeichnet Grillfürst im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 7,9 Prozent. Dieses Wachstum entsteht nicht über Masse, sondern über Qualität: Kunden investieren häufiger in leistungsstärkere Gasgrills, modulare Outdoorküchen, technisches Zubehör und neue Anwendungskategorien wie Plancha-Systeme. Damit wird deutlich, dass sich der Grillmarkt zunehmend weiterentwickelt – weg vom reinen Einzelprodukt, hin zu vernetzten, erweiterbaren Gesamtlösungen rund um das Outdoor Cooking.

Der wichtigste Treiber bleibt der Gasgrill. Mit einem Umsatzanteil von 93,88 Prozent baut das Segment seine dominierende Stellung weiter aus, während Holzkohle auf 6,12 Prozent zurückfällt. Gas ist damit nicht nur führend, sondern der klare wirtschaftliche Standard im Grillmarkt. Auch im Markenbild zeigt sich diese Entwicklung: Napoleon bleibt mit 18,57 Prozent Leitmarke, während insbesondere Grillfürst Grillgeräte mit einem Plus von 2,66 Prozentpunkten deutlich an Bedeutung gewinnt.

Parallel verschiebt sich die Preisstruktur in Richtung der Mittelklasse. Das Segment 501 bis 1.000 Euro wächst um 5,45 Prozentpunkte auf 31,53 Prozent und wird damit zur zentralen Umsatztreiber-Zone. Günstige Geräte verlieren dagegen deutlich an Relevanz, während das High-End stabil bleibt. Der Markt wächst damit weniger über Luxus, sondern über gezielte Upgrades im mittleren Preissegment.

Auch Zubehör und Erweiterungen gewinnen weiter an Bedeutung. Besonders smarte und funktionale Produkte wie Thermometer oder Rotisserie-Systeme treiben das Geschäft, während klassische Basisartikel an Gewicht verlieren. Ähnlich entwickelt sich die Plancha: Während der Gesamtanteil stabil bis leicht rückläufig ist, wächst das Segment innerhalb des Zubehörs deutlich und etabliert sich zunehmend als Erweiterung bestehender Grillsetups.

Einer der stärksten Wachstumstreiber bleibt die Outdoorküche mit einem Umsatzanteil von 8,88 Prozent (+3,79 Prozentpunkte). Besonders dynamisch ist dabei das modulare Geschäft: Statt einzelner Komplettkäufe gewinnen Systeme aus Küchen, Möbeln und Erweiterungen an Bedeutung. Die Outdoorküche entwickelt sich damit klar vom Nischenprodukt zum skalierbaren Systemgeschäft.

Insgesamt zeigt sich ein klarer Strukturwandel: Der Grillmarkt 2026 wird weniger über einzelne Geräte definiert, sondern zunehmend über komplette Setups aus Grill, Zubehör und Erweiterung gedacht. Gas bleibt die Basis, doch Wachstum entsteht vor allem durch Mittelklasse-Upgrades, modulare Systeme und eine stärkere Anwendungsorientierung beim Kunden.

Methodik des Grillfürst Marktreports

Für den vorliegenden Report wurden die Verkäufe des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. März 2026 mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2025 verglichen. Berücksichtigt wurden sämtliche Absatzwege von Grillfürst. Die Auswertung basiert ausschließlich auf dem Netto-Umsatzvolumen. Dargestellt werden Anteile, Verschiebungen und Relationen in Prozent. Zusätzlich wurden die Produkte nach Marken, Brennerklassen, Preissegmenten, Zubehörarten, Plancha-Systemen, Reinigungsprodukten sowie Outdoorküchen-Komponenten strukturiert analysiert.

Hier geht“s zu weiteren Details:

https://www.grillfuerst.de/magazin/news/outdoorkuechen-2026-grillfuerst-gibt-dateneinblick-fuer-q1-2026/

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

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