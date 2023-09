Pyroschein leicht gemacht – Fachkundenachweis FKN Onlinekurs mit KI-Unterstützung

Das Abenteuer auf dem Wasser ruft, aber Sicherheit hat immer Vorrang. In Deutschland ist der Fachkundenachweis (FKN) nach dem Sprengstoffrecht vorgeschrieben, wenn pyrotechnische Seenotsignale an Bord sind. Das betrifft nicht nur Charteryachten, sondern auch jedes andere seegehende Boot. Im Ernstfall müssen diese Signalmittel sicher und sinnvoll eingesetzt werden können – und genau hier setzt unser innovativer FKN Onlinekurs mit Künstlicher Intelligenz (KI) an.

Warum der FKN so wichtig ist

Der Umgang mit explosionsgefährlichen Signalmitteln erfordert Wissen und Übung. Im Notfall, möglicherweise in einer stressigen Situation, kann das korrekte Handling lebensrettend sein. Deshalb ist der Erwerb des FKN für Segler und Motorbootfahrer von höchster Bedeutung.

Was Sie im Kurs erwartet

Unser FKN Onlinekurs wurde entwickelt, um Ihnen ein optimales Lernerlebnis zu bieten. Dieser Kurs bietet eine umfassende Ausbildung, die sowohl Theorie als auch Praxis abdeckt. Er umfasst Themen wie Seenotfälle, Notsignale, pyrotechnische Seenotsignale, Erwerb, Besitz und Gebrauch, praktischer Umgang mit pyrotechnischen Seenotsignalmitteln, sowie gesetzliche Vorschriften und Regelungen.

Ein besonderes Highlight des Kurses sind die praxisnahen Lernressourcen. Durch ausführliche Videos und professionelle Animationen, erhalten Sie das Wissen und die Fähigkeiten, die für die FKN-Prüfung erforderlich sind.

Die KI macht den Unterschied

Unser Onlinekurs nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um Ihre Freitextantworten zu bewerten – ähnlich wie es ein echter Prüfer tun würde. Bisher war die Auswertung der Antworten ein großes technisches Problem. Diese KI Technologie ermöglicht eine prüfungsnahe und realistische Auswertung.

Mehr als nur ein Kurs

Wir bieten nicht nur eine umfassende Ausbildung, sondern auch alle organisatorischen Informationen rund um die Prüfung, eine Videoreihe zum Einsatz der Signalmittel an Bord und Prüfungstipps, die sich gezielt auf die Anforderungen der FKN-Prüfung konzentrieren.

Der moderne FKN Onlinekurs ist der Goldstandard für angehende Pyroscheininhaber mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Denken Sie an Ihre Sicherheit

Denken Sie daran, dass der Pyroschein nicht nur in deutschen Gewässern, sondern auch auf internationalen Gewässern erforderlich sein kann. Darüber hinaus benötigen alle, die eine Trainerlizenz für eine Bootsschule erwerben möchten, den FKN.

Alle Infos auf https://segelnag.de/shop/fkn-onlinekurs-ki/

Onlinekurse für Sportbootführerscheine, Bodenseeschifferpatente, SBF See & Binnen, Sportküstenschifferschein (SKS), Sportseeschifferschein (SSS), Sporthochseeschifferschein (SHS)!

Kontakt

SegelnAG

Alexander Greiss

Am Hohlgraben 15

56412 Nentershausen

015255131829



https://segelnag.com/shop

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.