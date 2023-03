Pyronix verkürzt Zykluszeiten: Mit Bestückungslinie von FUJI EUROPE CORPORATION

Produktionsqualität und -geschwindigkeit durch Einsatz von SMD-Bestückungsautomaten erhöht

Kelsterbach, 23. März 2023 – Zeit ist die einzige Ressource, die sich nicht kaufen oder herstellen lässt. Aber sie lässt sich managen. Zykluszeiten sind in der Elektronikfertigung eine entscheidende Größe. Zur Reduzierung der Zykluszeiten sowie Erhöhung der Produktionsqualität und -geschwindigkeit setzt Pyronix Ltd. unter anderem den SMD-Bestückungsautomaten AIMEX IIIc der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de) ein. Jüngst hat das Unternehmen in eine zusätzliche AIMEX IIIc investiert. In Kombination mit den zuvor eingeführten FUJI-Lösungen verfügt Pyronix jetzt über eine hochflexible Produktlinie mit verschiedenen Bestückköpfen, die unterschiedliche Herausforderungen in der High-Mix-Produktion lösen.

Pyronix ist Hersteller und Entwickler elektronischer Sicherheitsausrüstung für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt eine breite Palette drahtgebundener und drahtloser Einbruchmeldeanlagen und setzt auf marktführende Technologien, die von dem hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsteam exklusiv entworfen wurden. Pyronix baut seine Produktion stetig aus und bringt sie auf den neusten Stand, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein.

Hohe Bestückungsleistung bei variantenreicher Produktion

Da die Elektronikfertigung durch immer kleinere Losgrößen, größeren Variantenreichtum und zunehmend mehr Bauteile auf einer Leiterplatte an Komplexität gewinnt, steigen die Anforderungen an die Bestückung. So baute Pyronix seine Fertigung um flexible Bestückungsautomaten aus. Das Unternehmen setzt seit vielen Jahren unterschiedliche FUJI-Bestückungslösungen, auch aus der AIMEX-Familie, ein. Jüngst wurde ein weiterer SMD-Bestückungsautomat AIMEX IIIc für das Werk in Rotherham South Yorkshire angeschafft. Damit verfügt Pyronix an diesem Standort über eine hochflexible Produktlinie mit Hochgeschwindigkeitsspritzköpfen H24, vielseitigen H08m-Köpfen und flexiblen DX-Köpfen. Die erweiterbare AIMEX IIIc unterstützt die High-Mix-Produktion von Pyronix mit hoher Bestückungsleistung und Flexibilität.

Der in der AIMEX IIIC eingesetzte Single-Robot DX-Kopf ermöglicht die Bestückung einer Vielzahl von Teilen mit einem einzigen Kopf, wie beispielsweise Teile mit einer Größe von nur 0,3 x 0,15 mm. Möglich ist dies, da der Kopf automatisch während der Bestückung zwischen verschiedenen Typen von Mini-Revolvern wechseln kann. Der Kopf bringt dabei einen maximalen Druck von bis zu 98 Newton auf und kann optional auch Klebepunkte setzen. Dabei sind verschiedene Konfigurationen von ein- oder zweispurigem Transport sowie mit Einfach- oder Doppelrobot verfügbar.

„In Bezug auf Flexibilität, Präzision und Qualität haben wir unsere Fertigung mit den FUJI-Lösungen und dem jüngsten Einsatz der neuen AIMEX IIIC auf ein neues Level gehoben. Wir stellten bereits nach kurzer Einsatzzeit fest, dass sich die Produktionsqualität und -geschwindigkeit verbesserten und auch die Zykluszeiten in der Produktherstellung verkürzten. Durch die Modularität, die FUJI bietet, können wir auch schnell auf veränderte Anforderungen reagieren. Die Bestückungslösungen wachsen bedarfsgerecht mit“, erklärt Lee Reynolds, Supply Chain Director bei Pyronix.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

