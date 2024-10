Leistungsstarke PUR-Applikationssysteme für den Einsatz in unterschiedlichen Industriezweigen

PUR-Flächensprühen – in der Automobilindustrie, bei der Filterherstellung, im Bauwesen und in der Textilproduktion sind zuverlässige Polyurethanverbindungen essenziell. Dabei müssen die Klebstoffauftragsgeräte und Auftragsköpfe trotz der komplexen Verarbeitbarkeit von PUR- Hotmelt eine qualitative und langlebige Verbindung zwischen Träger und Substrat gewährleisten. Mit speziellen PUR-Auftragsköpfen für den homogenen und den diffusionsoffenen Sprühauftrag bietet SM Klebetechnik jedem Industriezweig die passende und leistungsstarke Klebstoffauftragstechnik.

Automobilindustrie, Batteriepackfertigung und Textilherstellung –

InteriorPro-Auftragskopf für homogenes PUR-Flächensprühen

Bei der Interieur-Verklebung in der Automobilindustrie wird das PUR-Flächensprühen eingesetzt, um Kunststoffträger aus beispielsweise PC-ABS oder PP mit einem Substrat wie Echtleder, Kunstleder oder aber Zierleisten aus Echtholz und Aluminium homogen zu verbinden – z. B. bei Instrumententafeln, Dachhimmel, Türverkleidungen und Kofferraumabdeckungen. In der Batteriepackfertigung und bei der Herstellung von Membrantextilien sowie Matratzen werden ebenfalls vollflächige PUR-Verbindungen benötigt.

Der InteriorPro-Auftragskopf von SM Klebetechnik stellt den zuverlässigen homogenen PUR-Flächensprühauftrag sicher. Er wurde schwerpunktmäßig für Applikationen im Automobil-Interieur konzipiert, wird aber auch in der Batteriepackfertigung und im textilen Bereich eingesetzt. Durch thermische Trennung und vier Heizzonen können die Temperaturbereiche optimal an den Schmelzklebstoff und das Auftragsverfahren angepasst werden. Die hochdynamische, volumetrische Dosierung sorgt für präzise Applikationen.

Filterindustrie und Bauwesen –

KF0170-Anlagesprühkopf für diffusionsoffene PUR-Sprühverbindungen

Bei der Herstellung von Filtern (z. B. Aktivkohle- und Kraftstoff-, oder Ölfilter), Vlies und Nonwoven- Produkten aus dem HPC- Bereich (Home and Personal Care) sowie in der Fertigung von Unterdachspannbahnen werden luftdurchlässige oder diffusionsoffene PUR-Sprühverklebungen benötigt.

Der KF0170-Auftragssprühkopf von SM Klebetechnik wurde speziell für den offenporigen PUR-Sprühauftrag auf großen Flächen mit bis zu 200 mm Auftragsbreite entwickelt – zur kostenoptimierten Klebung von Bahnwaren und Formteilen.

Durch simple Skalierbarkeit von beispielsweise 15x Auftragsköpfen lässt sich Auftragsbreiten von bis zu 3000 mm erzielen. Der Fiberspray-Head zerstäubt den PUR-Klebstoff mittels beheizter Druckluft und speziell angeordneten Luft und Klebstoffkanälen. Der kontaktlose Klebstoffauftrag stellt einen geringen Verschleiß der Auftragsdüsen sicher. Mit den PUR-optimierten Maskenblechen ist der KF0170-Auftragssprühkopf sehr wartungsarm und lässt sich individuell an die Kundenanforderungen anpassen.

Seit mehr als 30 Jahren hat sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und im Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen gemacht.

Unsere Maschinen für Schmelzklebstoffverarbeitung und Beschichtungsaufgaben werden erfolgreich in der Automobil-, Maschinenbau-, grafischen und Klebebandindustrie sowie in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie eingesetzt. Auch bei Klebstoff- und Dichtstoffherstellern sowie Compoundierern sind unsere Anlagen in Produktionssysteme integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich über 70 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Firmenkontakt

SM-Klebetechnik Vertriebs GmbH

Guido Schog

Otto-Hahn-Straße 19a

52525 Heinsberg

+49 (0) 2452/9172-0

+49 (0) 2452/9172-20



https://www.sm-klebetechnik.de

Pressekontakt

Atelier Steinbüchel & Partner | Werbeagentur Köln

Cord Steinbüchel

Sperberweg 2

50858 Köln

+49 (0) 221 44 23 98



https://www.atelier-steinbuechel.de