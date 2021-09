PumucklCard: Ist fein und klein, schließt Kinder Geld gut ein

Die PumucklCard vermittelt kindgerecht den Umgang mit Geld und gibt Eltern auch durch Unfallversicherung Sicherheit

Durch die neue PumucklCard wird Kindern der richtige Umgang mit Geld nähergebracht. Zusammen mit der Buchagentur Intermedien-GmbH, dem Lizenzgeber für das Pumuckl-Merchandising möchte PCS die PumucklCard Kindern mit seiner PrePaid-Mastercard den bewussteren Umgang mit ihrem Taschengeld ermöglichen. Die PumucklCard ist kindgerecht und elternkompatibel konzipiert und soll die Kids mit den Vorteilen des digitalen Bezahlens vertraut machen. Dabei wird die ausgereifte ´Electronic Banking Technology” von VimPay, dem technologischen Marktführer aus Deutschland verwendet. Diese ist sehr flexibel und wird weltweit als Teil des Mastercardverbunds akzeptiert. Kinder lernen so spielerisch den sicheren Umgang mit Geld und ihre Eltern behalten gleichzeitig den Überblick über ihre Ausgaben.

Bald wird der Pumuckl wieder sichtbar. Unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller arbeiten die BETA Film und die Produktionsfirma NEUESUPER an seinen neuen Abenteuern, die über TV Now und RTL ausgestrahlt werden. Auf dieses “Come-back” des Pumuckls warten Eltern und ihre Kinder sehnsüchtig. Mit dem Welterfolg Pumuckl animierte die berühmte Kinderbuchautorin Ellis Kaut zum Lesen, schlug mit ihren bezaubernden Geschichten Brücken zwischen den Generationen, überwand damit auch nationale Grenzen und machte Kinder sanft mit der Welt der Erwachsenen bekannt.

Daran knüpft die PumucklCard an. Denn durch sie lernen Kinder und Jugendliche, wie man richtig mit Geld umgeht. Dabei behalten die Eltern über die VimPay App volle Kontrolle über ihr Kaufverhalten.

Da ein fester Betrag von jedem Verkauf einer PumucklCard “caritative Zwecken für Kinder zugeführt wird, unterstütze ich dieses Projekt gerne”, sagt Uschi Bagnall, die Tochter von Ellis Kaut. “Das hätte dem Pumuckl – und auch meiner Mutter – sicher gefallen”. Dazu werden aktuell Gespräche mit der Ellis-Kaut-Stiftung geführt, die die Lesefreude von Kindern fördert.

