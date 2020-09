Pumpenbrillen und Anlaufplatten für Hydraulik und Motoren

Pumpenbrillen und Anlaufplatten für Hydraulikpumpen und Motoren

CSB AL50HP

Gehäuseblock

Unser Gehäusematerial CSB AL50HP ist eine hochfeste Aluminiumlegierung mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit und Verschleißfestigkeit bei Reibung. Kombiniert mit unserem CSB-50HP Buchsenmaterial hält es Hochdruck- und Hochlastanwendungen stand, wie es bei hydraulischen Zahnradpumpen und Zahnradmotoren gefordert ist. Sowohl Aluminiumblöcke als auch Buchsen werden kundenspezifisch ausgeführt! Sie können das Brillengehäuse alleine, oder montiert beziehen. Hierbei müssen Sie nicht unsere CSB-Buchsen beziehen, sondern Sie können uns auch Ihre freigegebenen Buchsen zum Einbau geben. Das ist unser Verständnis von Partnerschaft!

Eigenschaften des Buchsenmaterials CSB-50HP

Das Gleitmaterial CSB-50HP wurde für hohe Lasten entwickelt sowie hoher Geschwindigkeit unter Schmierung entwickelt. Das Spezialharz kann hohe PV-Werte bei geringer Reibung und geringem Verschleiß verkraften. Die Gleitgeschwindigkeit kann bis zu 5 m / s betragen und der pv-Wert bis zu 60 N/mm² * m/s.

Aufbau des Gleitmaterials

1. PTFE / Fasermischung 0,01 ~ 0,03 mm, liefert stellt eine hervorragende Einlaufschicht dar, die die Kontaktfläche des Lagers schützt. Sie ist auch im Bereich der Mischreibung ein widerstandsfähiger Trockenschmierstoff.

2. Sinterbronzepulver 0,20-0,35 mm, schützt mit ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit das Lager vor Überhitzung und dient zugleich als Reservoir für den PTFE-Trockenschmierstoff.

3. Kohlenstoffarmer Stahl mit außergewöhnlich hoher Belastung Tragfähigkeit und Wärmeableitung.

Weitere Informationen zur CSB Gleitlager GmbH finden Sie unter: https://www.csb-gleitlager.de/home/

