Publikum hat entschied: Rien ne va plus war gestern…

Carmen Cornelia Haselwanter triumphiert beim Internationalen Speaker Contest 2024 !

Die strahlende Gewinnerin betritt das Podium beim Internationalen Speaker Contest, um den wohlverdienten Publikum Speaker Award 2024 entgegenzunehmen.

Carmen Cornelia Haselwanter eroberte am Samstag 4. Mai 2024, mit ihrer inspirierenden 10-minütigen Rede, „Rien ne va plus war gestern. ALL-IN ist heute. Nutze den Schlüssel für deinen Wohlstand“ die Herzen und Gedanken der Zuschauer beim Internationalen Speaker Contest 2024 in Waiblingen (Deutschland).

Die wertvollen Tipps rund um Geld, Wohlstand & Fülle und authentischen Art der Speakerin begeisterte das Publikum. Dabei ragte sich Haselwanters Darbietung mit inspirierenden Worten, einem Koffer mit Inhalten aus ihrer entwickelten ALL-IN Money Mastery und ungewöhnlichen Weisheiten eines Diamantenhändlers hervor.

Als langjährige Globetrotterin und ehemalige Direktorin & Geschäftsführerin des renommierten Casino St. Moritz, dem Treffpunkt der High Society, schöpfte Carmen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz und nahm das Publikum auf eine faszinierende Reise zu neuen Horizonten mit. Carmen Cornelia Haselwants Rede war ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Reflexion, Strategie und Umsetzung. Ihre Worte ermutigen die Zuhörer, ihre Träume zu verfolgen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um ihren eigenen Wohlstand zu erreichen.

Der Internationale Speaker Contest 2024 fand im renommierten Kulturhaus Schwanen in Waiblingen statt und versammelte eine Vielzahl von Teilnehmern, die gespannt darauf warteten, herausragende Redner zu erleben. Diese Veranstaltung erwies sich als großartige Plattform für Wachstum, Inspiration und Networking.

Martina und Ralf Müller, die Gründer und Veranstalter des Internationalen Speaker-Contests, moderierten die Veranstaltung. Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Speaker-Awards in vier Kategorien. Die hochkarätig besetzte Speaker-Jury, bestehend aus Marion Masholder, Monika Fink und Dr. Orell Mielke, überreichte den ISC-Award in Gold an Manuela Ortmann, Ralf Kemler, Roger Basler de Roca und Charlotte Meier. Den begehrten Publikum Speaker Award, bekannt als der Award des Herzens, erhielt Carmen Cornelia Haselwanter.

Informationen über Carmen Cornelia Haselwanter:

An der Spitze eines der renommiertesten Casinos weltweit ist es Carmen Cornelia Haselwanter gelungen, Barrieren zu durchbrechen. Heute zeigt die GO ALL-IN Mentorin Frauen, wie sie ihre Einzigartigkeit entfalten, in Fülle & Wohlstand leben und ihre Weiblichkeit bewusst genießen. GO ALL-IN bedeutet für Carmen, ein Leben ohne Limits zu wagen und mit Wohlstand und Fülle zu erleben. Mit ihrer entwickelten ALL-IN Money Mastery zeigt Haselwanter Frauen, wie sie die Angst, nicht gut genug zu sein, überwinden und sich Herausforderungen in Chancen verwandeln.

Weitere Informationen zu dieser passioniertenKeynote Speakerin & ALL-IN Mentorin finden Sie unter www.Book-your-speaker.com sowie unter www.ALL-IN-Mastery.com

Wir gratulieren Carmen Cornelia Haselwanter zu ihrem herausragenden Erfolg und freuen uns darauf, zu sehen, wie sie weiterhin die Welt mit ihrer Stimme und ihrer Inspiration bereichert.

