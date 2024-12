Psychotherapeut Dipl. Päd. Bernd Thell aus 1170 Wien: Existenzanalyse als Weg aus dem Burnout

Psychotherapeut Bernd Thell bietet in Wien Hilfe bei Burnout durch Existenzanalyse und verhilft zu neuen Perspektiven.

Burnout ist ein weit verbreitetes Problem in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Viele Menschen fühlen sich überfordert, ausgebrannt und sehen keinen Ausweg mehr. Doch es gibt Hoffnung: Die Existenzanalyse, eine tiefenpsychologisch fundierte Form der Psychotherapie, bietet wirksame Hilfe bei Burnout. Dipl. Päd. Bernd Thell, ein erfahrener Psychotherapeut aus 1170 Wien, wendet diese Methode in seiner Praxis erfolgreich an.

Was ist Existenzanalyse?

Die Existenzanalyse ist ein psychotherapeutischer Ansatz, der auf der Suche nach einem erfüllten und sinnvollen Leben basiert. Sie wurde von dem Wiener Psychiater und Neurologen Viktor Frankl begründet und später von Alfried Längle weiterentwickelt. Längle erweiterte den Ansatz um eine existenzielle Motivationstheorie und die „Personale Existenzanalyse“. Diese Therapieform verbindet humanistische und existenzielle Ansätze der Psychotherapie. Die Existenzanalyse geht davon aus, dass der Mensch nach Sinn strebt und dass psychische Probleme oft aus einem Mangel an Sinnerfüllung resultieren.

In der Psychotherapie steht die Existenzanalyse für eine intensive Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Lebens:

– Was macht mein Leben lebenswert?

– Wofür lohnt es sich zu leben?

– Wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten?

Durch die Beantwortung dieser Fragen soll der Patient zu einem authentischen und selbstbestimmten Leben finden. Psychotherapeuten wie Bernd Thell in Wien unterstützen ihre Patienten dabei, diese existenziellen Themen zu erforschen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Ursachen und Symptome von Burnout

Burnout ist ein Zustand emotionaler, mentaler und körperlicher Erschöpfung, der oft durch chronischen Stress und Überforderung ausgelöst wird. Die Ursachen können vielfältig sein:

– Hoher Leistungsdruck im Beruf

– Mangelnde Anerkennung und Wertschätzung

– Konflikte am Arbeitsplatz oder im Privatleben

– Fehlende Work-Life-Balance

– Perfektionismus und überhöhte Ansprüche an sich selbst

Die Symptome des Burnouts sind ebenso vielschichtig und können sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren:

– Emotionale Erschöpfung und Gefühl der Leere

– Zynismus und Distanzierung von der Arbeit

– Verringerte Leistungsfähigkeit und Produktivität

– Körperliche Beschwerden wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Probleme

– Sozialer Rückzug und Isolation

Betroffene fühlen sich oft ausgebrannt, leer und sehen keinen Sinn mehr in ihrem Tun. Sie haben das Gefühl, in einem Hamsterrad zu stecken und nicht mehr herauszukommen. Genau hier setzt die Existenzanalyse nach Alfried Längle an.

Existenzanalyse bei Burnout

Psychotherapeut Bernd Thell aus 1170 Wien nutzt die existenzanalytischen Methoden, um Patienten mit Burnout zu helfen:

1. Zunächst geht es darum, die individuellen Ursachen und Auslöser des Burnouts zu identifizieren. Was hat den Patienten in diese Krise geführt? Welche Faktoren haben zur Überlastung beigetragen?

2. In einem zweiten Schritt wird nach den persönlichen Werten und Sinnquellen des Patienten gesucht. Was gibt seinem Leben Bedeutung und Erfüllung? Was sind seine Stärken, Ressourcen und Kraftquellen?

3. Schließlich werden konkrete Schritte erarbeitet, wie der Patient diese Werte in seinem Alltag umsetzen und einen neuen Sinn finden kann. Wie kann er seine Prioritäten neu ausrichten? Welche Veränderungen sind notwendig, um wieder zu sich selbst zu finden?

Ziel der Existenzanalyse Wien ist es, den Patienten zu befähigen, sein Leben selbstbestimmt und sinnorientiert zu gestalten – trotz der Herausforderungen und Belastungen, die zum Burnout geführt haben. Dabei geht es nicht nur um die Symptombekämpfung, sondern um eine tiefgreifende Neuorientierung und Sinnfindung.

Fallbeispiel aus der Praxis

Ein anschauliches Beispiel für die Wirksamkeit der Existenzanalyse bei Burnout liefert die Arbeit von Dipl. Päd. Bernd Thell in seiner Psychotherapie-Praxis in Wien:

Eine 45-jährige Lehrerin kam mit Symptomen eines schweren Burnouts in die Praxis. Sie fühlte sich völlig erschöpft, hatte ihre Freude am Unterrichten verloren und sah keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit. In der Therapie mit Bernd Thell erkannte sie, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Werte schon lange vernachlässigt hatte. Sie hatte sich einseitig auf ihre Rolle als Lehrerin fokussiert und darüber vergessen, was ihr selbst im Leben wichtig war.

Durch die existenzanalytische Arbeit fand die Patientin wieder zu ihren Kraftquellen und Sinnressourcen. Sie erkannte, dass sie nicht nur Lehrerin, sondern auch Mutter, Ehefrau, Freundin und ein kreativer Mensch mit vielfältigen Interessen war. Indem sie diese Facetten ihres Lebens wieder mehr in den Fokus rückte und aktiv gestaltete, gewann sie neuen Lebensmut und Freude.

Dieses Beispiel zeigt, wie die Existenzanalyse dabei helfen kann, den Teufelskreis des Burnouts zu durchbrechen und neue Perspektiven zu eröffnen. Durch die Rückbesinnung auf die eigenen Werte und Sinnquellen können Betroffene wieder zu sich selbst finden und ihr Leben neu ausrichten.

Die Vorteile der Existenzanalyse nach Alfried Längle

Die Existenzanalyse bietet gegenüber anderen psychotherapeutischen Ansätzen einige entscheidende Vorteile bei der Behandlung von Burnout:

– Sie ist eine sinnorientierte Therapieform, die den Menschen ganzheitlich betrachtet und seine individuelle Suche nach Sinn und Erfüllung in den Mittelpunkt stellt.

– Die Existenzanalyse befähigt den Patienten, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln und sein Leben nach seinen Werten auszurichten.

– Sie bietet konkrete Methoden und Techniken, um Sinnquellen zu entdecken, Werte zu klären und den Alltag neu zu gestalten.

– Sie stärkt die inneren Ressourcen und die Resilienz des Patienten und macht ihn widerstandsfähiger gegen zukünftige Krisen und Belastungen.

Gerade in einer Stadt wie Wien, wo der Leistungsdruck und die Anforderungen des modernen Lebens viele Menschen an ihre Grenzen bringen, ist die Existenzanalyse eine wertvolle Hilfe. Psychotherapeuten wie Bernd Thell in 1170 Wien bieten mit ihrer Expertise einen wichtigen Beitrag zur psychischen Gesundheit und Lebensqualität der Wiener Bevölkerung.

Wege aus dem Burnout

Der Weg aus dem Burnout ist oft ein langer und herausfordernder Prozess, der viel Geduld, Selbstreflexion und Veränderungsbereitschaft erfordert. Die Existenzanalyse kann dabei ein wertvoller Begleiter sein, der Orientierung und Unterstützung bietet. Doch auch der Betroffene selbst kann aktiv dazu beitragen, das Burnout zu überwinden und vorzubeugen:

– Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse und setzen Sie Grenzen, wo es notwendig ist.

– Pflegen Sie soziale Kontakte und suchen Sie Unterstützung bei Freunden, Familie oder Kollegen.

– Sinnieren Sie regelmäßig für Ausgleich und Entspannung, z.B. durch Sport, Hobbys oder Meditation.

– Hinterfragen Sie Ihre Denkmuster und Glaubenssätze. Sind sie realistisch und hilfreich?

– Setzen Sie sich erreichbare Ziele und feiern Sie kleine Erfolge.

– Seien Sie nachsichtig mit sich selbst und geben Sie sich Zeit für den Veränderungsprozess.

Die Psychotherapie kann dabei ein wichtiger Baustein sein, um tieferliegende Themen aufzuarbeiten, neue Perspektiven zu gewinnen und konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln. Psychotherapeuten wie Dipl. Päd. Bernd Thell in Wien 1170 sind kompetente Ansprechpartner, die mit Einfühlungsvermögen und Fachkenntnis begleiten.

Fazit

Burnout ist eine ernsthafte Krise, die das Leben und die Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen kann. Doch es gibt Wege aus dieser Krise – und die Existenzanalyse ist einer der vielversprechendsten Ansätze in Wien. Als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie setzt sie an den existenziellen Grundfragen des Lebens an und hilft dem Patienten, neue Sinnperspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Dipl. Päd. Bernd Thell, ein erfahrener Psychotherapeut aus Wien, hat sich auf die Existenzanalyse spezialisiert und wendet sie erfolgreich in seiner Praxis in 1170 Wien an. Für Menschen, die unter Burnout leiden und einen Weg zurück in ein sinnerfülltes Leben suchen, ist er ein kompetenter Ansprechpartner und Begleiter.

Die Existenzanalyse bietet Hilfe und Unterstützung für alle, die sich in einer Lebenskrise befinden und nach Orientierung suchen. Sie ist eine wertvolle Bereicherung der psychotherapeutischen Landschaft in Wien und eine Chance für jeden, der bereit ist, sich auf die Suche nach dem Sinn in seinem Leben zu machen.

Dipl. Päd. Bernd Thell ist Experte für Existenzanalysen und Psychotherapie in 1170 Wien. Zu seinen Fachgebieten zählt die Psychotherapie, Existenzanalyse und Logotherapie.

