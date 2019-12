Psychologische Onlineberatung künftig auch für Humanoo-Nutzer

mentavio und Humanoo vereinbaren Zusammenarbeit

Berlin, 22.12.2019. Die Berliner mentavio UG (haftungsbeschränkt), die unter www.mentavio.com eines der größten Special Interest Portale für psychologische Beratung, Coaching und Onlinetherapie im deutschsprachigen Raum betreibt, hat am Freitag eine Zusammenarbeit mit der e Therapists GmbH vereinbart. Die eTherapists GmbH, die ebenfalls in der deutschen Bundeshauptstadt ansässig ist, zählt mit ihrer Gesundheits- und Präventionsplattform Humanoo ( www.humanoo.com) zu den führenden Anbietern digitaler Lösungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland und bietet zirka 250.000 Mitarbeitern mittelständischer sowie Großunternehmen, welche die Gesundheit ihrer Mitarbeiter proaktiv fördern möchten, eine Vielfalt attraktiver Gesundheits- und Präventionsangebote auf einer einheitlichen digitalen Plattform.

Durch die Zusammenarbeit mit mentavio wird das Angebot von Humanoo, wie eTherapists-Geschäftsführer Philipp Pogoretschnik erklärt, künftig auch die psychologische Beratung per Webcam, Chat, E-Mail und Telefon umfassen: “Durch die Zusammenarbeit mit mentavio können wir allen Mitarbeitern, bei denen Humanoo im Unternehmen eingesetzt wird, künftig auch hochwertige psychologische Beratungsangebote anbieten, welche unser bereits jetzt sehr umfangreiches und attraktives Angebote perfekt ergänzen”. Auch Uwe Kampschulte, Gründer und Geschäftsführer bei mentavio, zeigte sich erfreut über den Abschluss der Kooperationsvereinbarung und kündigte einen schnellen Start der Zusammenarbeit an: “Ich freue mich sehr, dass eine Zusammenarbeit mit Humanoo in so kurzer Zeit vereinbart werden konnte. Bereits in den kommenden Wochen möchten wir mit einem ersten gemeinsamen Pilotprojekt starten und sind jetzt schon gespannt, wie die Humanoo-Nutzer das neue Beratungsangebot annehmen werden”.

mentavio ist eine Onlineplattform für webbasierte psychologische Beratung, Coaching und Onlinetherapie, die im Dezember 2015 gegründet wurde. Gründer des Unternehmens sind Thomas Kruse, Daniel Bosch, Uwe Kampschulte sowie der Diplom-Psychologe Benjamin Uebel. Über die Webseite des Unternehmens unter www.mentavio.com können Klienten aus ganz Deutschland eine psychologische Beratungssitzung online buchen und wahrnehmen – wahlweise per Livechat per Webcam, Textchat oder E-Mail. Auch Vorort-Termine sind möglich. Das Netzwerk aus Psychologen, Psychotherapeuten, Fachärzten und Heilpraktikern für Psychotherapie umfasst insgesamt mehr als 350 Leistungserbringer, die psychologische Onlineberatung und Online-Therapien in über 20 Sprachen anbieten.

