Psychologische Beratung – Schlüssel zur Primärprävention

Primärpräventive Beratungskonzepte und wissenschaftliche Grundlagen für eine zukunftsorientierte psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde.

Psychologische Beratung neu gedacht: Primäre Prävention als Schlüssel für seelische Gesundheit

München, 02 September 2025 – Wie kann seelische Gesundheit in einer zunehmend komplexen und belastenden Gesellschaft wirksam geschützt und gefördert werden?

Diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Fachbuchs von Sandra Neumayr Sopp, Präsidentin des Berufsverbands VpsyB e.V. und leitende Dozentin der Akademie psychologischer Berater:

„Seelische Gesundheit neu gedacht – Primäre Prävention durch psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde.

Konzepte, Grundlagen und Perspektiven für eine präventive Beratungspraxis“

Das Buch setzt ein klares Zeichen: Psychologische Beratung muss neu gedacht werden – als eigenständiges, wissenschaftlich fundiertes Konzept der primären Prävention. Anstatt erst auf Krisen oder Erkrankungen zu reagieren, setzt dieser Ansatz auf die frühzeitige Begleitung von Menschen, die Stärkung individueller Ressourcen und die Entwicklung von Schutzfaktoren. Ziel ist es, psychische Belastungen gar nicht erst entstehen zu lassen und Lebensqualität langfristig zu sichern.

Sandra Neumayr Sopp betont: „Primäre Prävention ist der Schlüssel zu einer gesunden, resilienten Gesellschaft. Psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde eröffnet neue Möglichkeiten, Menschen systematisch und lösungsorientiert zu unterstützen – bevor Symptome auftreten.“

Das Buch bietet wissenschaftlich fundierte Grundlagen, praxisorientierte Methoden und gesellschaftliche Perspektiven, um psychologische Beratung als primärpräventives Berufsfeld zu etablieren und weiterzuentwickeln. Es richtet sich an Fachkräfte, Auszubildende, Dozent:innen sowie alle, die Prävention in der Beratungspraxis und im Gesundheitssystem voranbringen möchten.

Mit ihrem Werk leistet Sandra Neumayr-Sopp einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Fachdiskussion und zur Weiterentwicklung des Berufsbildes der psychologischen Beratung außerhalb der Heilkunde – und zeigt auf, wie präventive Beratung zur tragenden Säule seelischer Gesundheit werden kann.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf dem Autorenprofil von Sandra Neumayr-Sopp

Über die VpsyB Association for Non Medical Counselors

Die VpsyB e.V. setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für hohe Standards in der nicht-medizinischen Beratung ein. Durch die Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen und die Förderung ethischer Praktiken unterstützt der Verband die Professionalisierung der psychologischen Beratung und trägt zum Wohl der Ratsuchenden bei.

