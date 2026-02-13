Psychologische Beratung für Arbeitswelt 4.0 & New Work

Sandra Neumayr-Sopp zeigt, wie primäre Prävention im Unternehmenskontext wissenschaftlich fundiert, ethisch abgesichert und praxisnah umgesetzt wird.

Mit dem Fachbuch „Psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde für die Arbeitswelt 4.0 und New Work Primäre Prävention im Zeitalter von Digitalisierung, New Work und BGM“ legt Sandra Neumayr-Sopp ein umfassendes Standardwerk vor, das zeigt, wie psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde im Unternehmenskontext wissenschaftlich fundiert, ethisch verantwortet und praktisch umsetzbar als Instrument primärer Prävention eingesetzt werden kann.

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit, flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice und Remote Work sowie steigende Komplexität wirken direkt auf psychische Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Bindung. Gleichzeitig wird deutlich, dass psychische Belastungen selten monokausal sind: Berufliche Anforderungen können als Katalysator wirken im Zusammenspiel mit familiären, partnerschaftlichen oder pflegebezogenen Belastungen, biografischen Stressoren sowie Lebensphasen wie etwa den Wechseljahren. Vor diesem Hintergrund gewinnt primäre Prävention an strategischer Bedeutung für Menschen, Teams und Organisationen.

Das Buch verbindet theoretische und gesellschaftliche Grundlagen mit anwendungsbezogenen Konzepten und zeigt, wie psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde im betrieblichen Kontext gestaltet, implementiert und evaluiert werden kann. Ein Schwerpunkt liegt auf der klaren Abgrenzung zur Heilkunde: Psychologische Beratung erfolgt ohne Diagnostik und ohne heilkundliche Psychotherapie und fokussiert auf Ressourcenaktivierung, Kompetenzaufbau, Orientierung, Psychoedukation und präventive Stabilisierung.

„Primäre Prävention braucht Professionalität, Rollenklarheit und überprüfbare Qualitätsstandards. Das Buch bietet dafür einen wissenschaftlichen Rahmen und zugleich konkrete Wege, wie Prävention im Unternehmensalltag wirksam werden kann“, sagt Sandra Neumayr-Sopp.

„Die Stärke des Buches liegt in der Verbindung von struktureller Gesundheitsstrategie und individueller Präventionslogik. Es macht deutlich, wie Beratung außerhalb der Heilkunde als professioneller Baustein im BGM anschlussfähig wird“, ergänzt Ralf Wuzel.

Inhalte im Überblick

Das Werk behandelt unter anderem:

-Wandel der Arbeitswelt: Herausforderungen und Chancen für psychische Gesundheit (Arbeitswelt 4.0, New Work)

-Bedeutung primärer Prävention im betrieblichen Kontext: Zielsetzung, Wirkmechanismen, gesellschaftliche und ökonomische Relevanz

-Psychosoziale Belastungen: Modelle, Quellen, Wechselwirkungen, Vulnerabilität und Resilienz sowie das Zusammenspiel von Beruf und privaten Lebensbereichen

-Theoretische, gesellschaftliche und historische Grundlagen psychologischer Beratung außerhalb der Heilkunde sowie professionelle Standards

-Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen: Verantwortung, Datenschutz, Schweigepflicht und Rollenklärung im Unternehmenskontext

-Public-Health-Perspektive: Primärprävention als volkswirtschaftlicher Faktor und Bestandteil von Nachhaltigkeit

-Burnout-Primärprävention und Stressmanagement: Modelle, Früherkennung, Programme und Wirksamkeitsforschung

-Entwicklung und Implementierung präventiver Beratungsprogramme: Bedarfsanalyse, Zielgruppen, Methodenauswahl, Verstetigung

-Employee Assistance Programme (EAP): Struktur, Nutzung, Qualitätsstandards, Evaluation und Zukunftsperspektiven

-Qualitätssicherung und Evaluation: Outcome-Parameter, methodische Paradigmen, Implementation Science

Zielgruppen

Das Buch richtet sich an:

-Psychologische Berater in Ausbildung und Praxis

-Verantwortliche in BGM, HR, Führung und Organisationsentwicklung

-Entscheider, die Prävention, Kultur und Leistungsfähigkeit nachhaltig verbinden wollen

-Lehrende und Weiterbildungsanbieter im Bereich Beratung und Prävention

Mit Gastbeiträgen:

Das Buch enthält Gastbeiträge von Ralf Wuzel, Katherina Crasser, Alexander Bruckner, Christian Schäfer, Antje Ziller, Melissa Lamy und Petra Adelmann.

Link https://www.lehmanns.de/shop/geisteswissenschaften/87986804-9783565218073-beratungswissen-psychologie-ausserhalb-der-heilkunde-psychologische-beratung-ausserhalb-der-heilkunde-fur-die-arbeitswelt-4-0-und-new-work

Über die VpsyB Association for Non Medical Counselors

Die VpsyB e.V. setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für hohe Standards in der nicht-medizinischen Beratung ein. Durch die Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen und die Förderung ethischer Praktiken unterstützt der Verband die Professionalisierung der psychologischen Beratung und trägt zum Wohl der Ratsuchenden bei.

