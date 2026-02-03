Psychologisch fundierte Coaching-Ausbildung startet

Coaching-Ausbildung mit 11 spezialisierten Modulen verbindet wissenschaftliches Fundament mit intensiver Praxisbegleitung – Ab 17. April 2026

Die Deutsche Psychologen Akademie startet am 17. April 2026 einen neuen Durchgang ihrer psychologisch fundierten Coaching-Ausbildung. Die Ausbildung mit elf spezialisierten Modulen verbindet wissenschaftliches Fundament mit intensiver Praxisbegleitung. Das berufsbegleitende Programm richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Personalentwicklung, HR oder Beratung mit Hochschulabschluss in Psychologie oder anderen relevanten Fächern. Es bereitet Teilnehmende umfassend auf Coaching im Unternehmenskontext vor.

Psychologisch fundiertes Coaching als Antwort auf den Strukturwandel

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Führungskräfte und ihre Teams benötigen daher zunehmend professionelle Unterstützung, um diese Veränderungen zu bewältigen. Dabei etabliert sich Coaching als unverzichtbares Instrument der Personalentwicklung. Das veränderte Aufgabenprofil von Führungskräften erfordert heute eine evidenzbasierte Coachingpraxis, die sowohl die Persönlichkeit und Entwicklung des Einzelnen als auch die Team- und Organisationsdynamiken berücksichtigt.

Besonders nachgefragt ist Coaching zu Führungsaufgaben, Konfliktmanagement in Teams, Laufbahn- und Karrierecoaching sowie Gesundheitscoaching für Führungskräfte. Die Deutsche Psychologen Akademie reagiert auf diese steigende Nachfrage mit einer Ausbildung, die Coaches optimal auf diese anspruchsvollen Aufgaben vorbereitet.

Wissenschaftlich fundiert und praxisnah

Die Coaching-Ausbildung umfasst elf spezialisierte Module, die von den Grundlagen des Coachings über Coaching in Organisationen, Konfliktcoaching und Gesundheitscoaching bis hin zu Online-Coaching und innovativen Methoden wie Psychodrama reichen. Die Ausbildung basiert auf empirisch validierten Ansätzen der Arbeits- und Organisationspsychologie und integriert aktuelle Forschungsergebnisse. Kern des Programms sind zwei begleitende Coaching-Prozesse, Lehrcoachings und Triadenarbeit. Durch diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis können die Teilnehmenden das Gelernte direkt in der Praxis anwenden. Die Gruppengröße ist auf maximal 18 Personen begrenzt, um eine intensive individuelle Betreuung zu gewährleisten.

Zukunftssicher durch Integration neuer Technologien

Die Ausbildung bereitet Coaches auch auf technologische Entwicklungen vor. Prof. Dr. Cornelia Niessen, Gesamtleitung der Coaching-Ausbildung, betont: „KI kann das Coaching nicht ersetzen, aber bereichern. Coaches stehen künftig vor der Herausforderung, die technologischen Möglichkeiten kennenzulernen, sie zu verstehen und kompetent in ihre Arbeit zu integrieren, während sie gleichzeitig die menschliche Beziehungsarbeit als unverzichtbaren Kern des Coachings bewahren.“

Anerkannte Zertifizierung

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Teilnahme-Zertifikat der Deutschen Psychologen Akademie. Psychologinnen und Psychologen mit anerkanntem Hochschulabschluss können zusätzlich die Zertifikate „Coach BDP“ oder „Senior Coach BDP“ beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) beantragen. Diese gelten als Gütesiegel für psychologisch fundiertes Coaching. Die Ausbildung ist berufsbegleitend konzipiert.

Weitere Informationen unter www.psychologenakademie.de

Die Deutsche Psychologen Akademie ist der führende Fort- und Weiterbildungsanbieter im Bereich der angewandten Psychologie in Deutschland. Seit über 30 Jahren bietet die Bildungseinrichtung des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) ein breites Angebot von rund 450 Veranstaltungen jährlich bundesweit an. In kooperativer Zusammenarbeit mit renommierten Universitätsinstituten, Fachgesellschaften und spezialisierten Praktikerinnen und Praktikern werden anspruchsvolle Bildungsangebote auf höchstem Niveau entwickelt. Alle Dozentinnen und Dozenten bringen als anerkannte Expertinnen und Experten in ihrem Fachgebiet langjährige Praxiserfahrung mit.

