Psychische Krise im Ausland: Was tun bei Angst, Panik oder Überforderung?

Ein Auslandssemester, ein Au-pair-Aufenthalt, Work & Travel oder eine Weltreise klingen für viele zunächst nach einer perfekten Zeit im Leben. Besonders in den sozialen Medien entsteht schnell das Bild von traumhaften Stränden, neuen Freundschaften und einem Leben voller Möglichkeiten. Die Realität sieht jedoch häufig anders aus.

Denn längere Zeit allein im Ausland zu leben bedeutet nicht nur Freiheit und Abenteuer. Neue Sprache, kulturelle Unterschiede, hohe Erwartungen an sich selbst, Heimweh oder Einsamkeit können stark belasten. Manchmal wird genau das zu viel. Doch was kann man tun, wenn man weit weg von zu Hause plötzlich merkt: Ich komme alleine nicht mehr weiter?

1. WARNSIGNALE ERNST NEHMEN

Nicht jeder schlechte Tag ist gleich ein Grund zur Sorge. Wenn sich jedoch über längere Zeit das Gefühl einstellt, „ich bin nicht mehr ich selbst“ oder „es stimmt etwas nicht“, sollte man solche Signale ernst nehmen.

Dazu können beispielsweise der Wunsch nach Rückzug, starke emotionale Reaktionen, Angst- oder Panikgefühle oder körperliche Beschwerden wie Herzklopfen und Atemnot gehören. Gerade wenn mehrere Belastungen zusammenkommen, kann aus anhaltendem Stress eine ernsthafte psychische Krise entstehen.

2. NICHT ALLEIN MIT DER SITUATION BLEIBEN

Gerade im Ausland ist es oft nicht leicht, passende Ansprechpersonen zu finden, besonders dann, wenn man sich ohnehin schon überfordert fühlt oder sich Unterstützung in der eigenen Sprache wünscht.

Ein erster Schritt kann deshalb sein, Freunde, Familie oder andere vertraute Menschen einzubeziehen. Schon ein Gespräch kann entlasten und dabei helfen, die eigene Situation besser einzuordnen. Oft wird dabei auch klarer, ob diese Unterstützung zunächst ausreicht oder weitere professionelle Hilfe sinnvoll ist.

3. UNTERSTÜTZUNG VOR ORT NUTZEN

Wer während eines Auslandssemesters psychische Unterstützung benötigt, kann sich häufig direkt an die Hochschule oder Schule wenden. Psychological Counseling Services, Student Health Center oder International Office kennen typische Belastungen während eines längeren Auslandsaufenthaltes und können bei den nächsten Schritten unterstützen.

Auch ein Hausarzt oder eine allgemeinmedizinische Anlaufstelle kann eine erste Einschätzung geben und bei Bedarf an psychotherapeutische oder psychiatrische Fachstellen weitervermitteln. Bei akuten Krisen oder dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, sollte dagegen nicht gewartet werden. Dann sind die lokale Notaufnahme, der Rettungsdienst oder ein Krisendienst die richtigen Anlaufstellen.

Weitere Tipps und Anlaufstellen bei psychischen Problemen im Ausland bietet der ausführliche TravelSecure Ratgeber.

4. HILFE BEI DER ORIENTIERUNG HOLEN

Nicht immer ist das eigentliche Problem, dass es keine Hilfe gibt. Gerade im Ausland weiß man häufig schlicht nicht, wo man sie bekommt. Hier können beispielsweise die Assistance-Hotline einer Reiseversicherung oder bei größeren organisatorischen und sprachlichen Problemen auch Botschaften und Konsulate unterstützen. Medizinische Assistance-Leistungen können unter anderem dabei helfen, geeignete Ärzte oder Kliniken zu finden, Termine zu organisieren oder Sprachbarrieren zu überwinden.

5. VERSICHERUNGSSCHUTZ VOR DEM AUSLANDSAUFENTHALT PRÜFEN

Muss eine akute psychische Krise im Ausland medizinisch oder psychiatrisch behandelt werden, können je nach Situation auch eine Krisenintervention oder ein stationärer Aufenthalt notwendig werden.

Die Kostenübernahme ist jedoch nicht in jedem Versicherungsvertrag selbstverständlich geregelt. Deshalb lohnt es sich, bereits vor einem längeren Auslandsaufenthalt darauf zu achten, wie eine erstmalig auftretende akute psychische Erkrankung abgesichert ist.

Bei TravelSecure Young beispielsweise ist im Tarif Exklusiv auch die ambulante oder stationäre Erstbehandlung bei erstmalig akut auftretenden psychischen Erkrankungen bis zu einem festgelegten Betrag pro Versicherungsjahr abgesichert. Der Tarif ist speziell für junge Menschen während längerer Auslandsaufenthalte gedacht, beispielsweise für ein Auslandssemester, Praktikum, einen Sprachaufenthalt oder Work & Travel.

WICHTIG: HILFE MUSS NICHT ERST IM NOTFALL BEGINNEN

Wer merkt, dass Angst, Überforderung oder Niedergeschlagenheit zunehmen, muss nicht warten, bis es „schlimm genug“ ist. Ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, einer medizinischen Anlaufstelle, einem Krisentelefon oder der Assistance der Reiseversicherung kann bereits helfen, die Situation einzuordnen und die nächsten Schritte zu finden.

Bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung, insbesondere bei Suizidgedanken, sollte dagegen möglichst schnell professionelle Hilfe über die örtlichen Notfall- und Krisendienste in Anspruch genommen werden.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

Kontakt

Würzburger Versicherungs-AG

Michael Dimmer

Bahnhofstrasse 11

97070 Würzburg

093127950



https://www.travelsecure.de/reiseversicherungen