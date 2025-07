PSD HerzFahrt erzielt 22.000 Euro für MHH in Hannover

Spendenaktion „PSD HerzFahrt“ für die Kinderherzklinik der MHH war ein voller Erfolg

Hannover, 14.07.2025 – Die PSD Bank Hannover eG spendet die im Rahmen der PSD HerzFahrt erzielten 22.000 Euro an die „Gesellschaft der Freunde der Medizinischen Hochschule Hannover e.V.“. Die Spende ist für die Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin der MHH bestimmt.

Die dritte PSD HerzFahrt der PSD Bank Hannover endete am Sonntag, dem 13. Juli, mit einem ausgezeichneten Ergebnis. Vom 6. bis zum 13. Juli konnten alle beim Radeln für den guten Zweck mitmachen und auch Teams bilden. Die Bank spendete in der Aktionswoche für jeden mit dem Rad gefahrenen Kilometer 20 Cent. Die rund 1.500 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zusammen mehr als 110.000 Kilometer zurückgelegt und somit eine Spendensumme von 22.000 Euro erzielt.

Die Kinderkardiologie der MHH verwendet die Spende für den Einsatz eines Diagnosesystems zur dreidimensionalen Bildgebung. „Mit dieser Bildgebung können Operationen präziser geplant werden, da sich damit Herzstrukturen voneinander trennen und einzeln darstellen lassen“, erklärt Dr. Christoph Happel, Oberarzt des Herzkatheterlabors. Seitdem diese Art der Visualisierung zum Einsatz kommt, hat sich auch die Vorbesprechung der Operation mit den Eltern vereinfacht, da sich die geplanten Eingriffe gut veranschaulichen lassen. Klinikdirektor Prof. Dr. Philipp Beerbaum dazu: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Einsatz der 3-D-Bildgebung und das Engagement der PSD Bank Hannover, welches uns dies ermöglicht hat!“

Die Mittel für die PSD HerzFahrt stammen aus den Erlösen der Soziallotterie „PSD Gewinnsparen“, die das Sparen, den Lotteriespaß und das soziale Engagement verbindet. Von jedem Gewinnsparlos kommen 25 Cent karitativen und kulturellen Projekten gemeinnütziger Einrichtungen zugute. Die PSD Bank Hannover vergibt jedes Jahr rund 100.000 Euro an gemeinnützige Vereine in der Region.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 44.000 Kunden, 24.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2024).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

