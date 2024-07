PSD HerzFahrt 2024 erzielt 20.000 Euro für die Kinderkardiologie der MHH

Die PSD HerzFahrt-App erfasst die geradelten Kilometer und die Bank spendet

Über acht Tage hinweg sind rund 1.000 Radfahrerinnen und Radfahrer über 97.000 km für die Herzfahrt geradelt. Die Kilometer wurden über eine App gezählt und die Bank spendete für jeden gefahrenen Kilometer einen Betrag von 20 Cent, der gegen Ende der Aktion wetterbedingt auf 25 Cent erhöht wurde. So legten sich die teilnehmenden Freizeit- und Radsportfahrer und Radsportfahrerinnen noch einmal besonders für den guten Zweck ins Zeug und erreichten am letzten Abend das Spendenziel von 20.000 Euro. Zugute kommt die Spende der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Die Unterstützung der PSD Bank Hannover eG geht über die Gesellschaft der Freunde der MHH e.V. an die Kinderkardiologie und ist für eine Software zur Erstellung von dreidimensionalen Computermodellen vorgesehen. Dr. Michael Sasse, leitender Oberarzt der Pädiatrischen Intensivmedizin der MHH, erklärt die Bedeutung des Spendenprojekts: „Dank der Spende können wir Diagnosesoftware, die im Herzkatheterlabor eingesetzt wird, noch weiter ausbauen. Dreidimensionale Computermodelle des Herzens helfen uns dabei, den Eltern betroffener Kinder zu veranschaulichen, wie die Operation ihres Kindes ablaufen wird.“ Die Unterstützung der Bank soll zudem für einen 3D-Drucker eingesetzt werden. So können vor der Operation individuelle Modelle des Herzens erstellt werden, was die Eingriffe noch präziser planbar macht.

Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover, zeigte sich erfreut über den Erfolg der Aktion: „Die große Resonanz und der Einsatz aller Aktiven hat die zweite PSD HerzFahrt zu einem vollen Erfolg gemacht. Es ist großartig zu sehen, wieviele Menschen dazu beigetragen haben, Gutes für die Kinderkardiologie zu tun. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!“

Die Mittel für die PSD HerzFahrt stammen aus Erlösen der Soziallotterie PSD Gewinnsparen und das zeigt einmal mehr, wie Engagement und Solidarität eine nachhaltige Wirkung erzielen können. Die Bank vergibt jedes Jahr in der Region rund 100.000 Euro an gemeinnützige Vereine.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2023).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

Impressum: www.psd-hannover.de/impressum

Kontakt

PSD Bank Hannover eG

Antje Schneider

Tannenbergallee 6

30163 Hannover

05119665-4521



http://www.psd-hannover.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.