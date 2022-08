PSD Bank Hannover: Torsten Krieger wird Vorstandssprecher

Der Aufsichtsrat der PSD Bank Hannover eG hat Torsten Krieger (42) per 1. September 2022 zum Vorstandssprecher bestellt. Krieger, seit zwei Jahren bereits Vorstandsmitglied für Vertrieb, Marketing, Vertriebsmanagement & Eigenhandel, löst Holger Hammer (59) ab, der diese Funktion seit 2015 innehatte. Die PSD Bank Hannover gibt damit die Verantwortung in jüngere Hände und stellt gleichzeitig die Weichen für die Zukunft.

Der gebürtige Bielefelder Krieger ist seit 1. Juli 2020 Vorstandsmitglied der PSD Bank Hannover. Er kam im Oktober 2015 von der Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG. Vorher war der zweifache Familienvater mit Wohnsitz in Minden in verschiedenen Positionen beim Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., der PSD Bank Westfalen-Lippe eG und der AIG Life Wealth Management sowie der Sparda-Bank Hannover eG tätig. Der Diplom-Bankbetriebswirt studierte u.a. Marketing und Vertrieb an der FSH Saarbrücken, der Frankfurt School of Finance & Management und der University of Turku (Finnland).

„Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen durch die steigende Inflation und künftige Regulierungsvorhaben sowie die Nachwirkungen der Coronapandemie möchten wir die Weichen stellen, um die PSD Bank Hannover weiter zukunftsfähig aufzustellen. Aufgrund der langjährigen Tätigkeit von Torsten Krieger in der genossenschaftlichen FinanzGruppe und seiner Erfahrung als Genossenschaftsbanker ist er bestens qualifiziert für diese neue, verantwortungsvolle und repräsentative Position“, erklärt Markus Brinkmann, Aufsichtsratsvorsitzender der PSD Bank Hannover eG. „Herrn Hammer gebührt unser Dank und unsere Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden Jahren, und wir freuen uns, dass er der Bank auch weiterhin erhalten bleibt“ ergänzt Markus Brinkmann.

Aufgrund der neuen Aufgabenverteilung im Vorstand werden die Zuständigkeiten angepasst. Krieger übernimmt zu seinen bisherigen Aufgaben die Gremienarbeit. Hammer erhält von Krieger die Verantwortung für den Immobilienbesitz der Bank sowie für die Tochtergesellschaften. Die Zuständigkeiten des dritten Vorstandsmitglieds Bernd Brennecke bleiben unverändert.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2021).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

