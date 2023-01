PSD Bank Hannover: Qualitäts-Sieger bei Baufinanzierungen

Beim FOCUS-MONEY CityContest 2022 geht die PSD Bank Hannover eG als Testsieger hervor

In Zeiten von zunehmender Digitalisierung und einer großen Menge von Finanzierungsangeboten aber auch in Zeiten von Ungewissheit und Zinswachstum, stellt eine exzellente Beratungsqualität ein entscheidendes Bewertungskriterium für die Verbraucher dar. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) testet und bewertet für den FOCUS-MONEY CityContest anonym und nach standardisierten Kriterien deutschlandweit, die Beratungs- und Serviceleistungen von Banken und Sparkassen im Privatkunden- und Geschäftskundensegment sowie im Bereich Baufinanzierung. Beim FOCUS-MONEY CityContest 2022 in Hannover geht die PSD Bank Hannover eG im Bereich BAUFINANZIERUNG als Testsieger hervor. Für das Team der PSD Bank Hannover ein großer Erfolg, denn die Bank hat in Hannover im umfangreichen Bankentest die Bestnote aller getesteten Banken erzielt.

Der FOCUS-MONEY CityContest BAUFINANZIERUNG ist standardisiert und mit insgesamt 145 Kriterien sehr umfassend. Sogenannte „Mystery Shopper“ vereinbaren dabei einen Beratungstermin. Sie sind in Wahrheit ausgebildete Bankkaufleute, die selbst einschlägige Beratungserfahrung im Bankensektor aufweisen, insbesondere um die ganzheitliche Beratungsleistung mit Hauptfokus auf der Sach- und Fachgerechtigkeit kompetent testen und bewerten zu können. Eine deutschlandweite Qualitätssicherung gewährleistet, dass die Voraussetzungen für alle getesteten Banken im jeweiligen Standort vergleichbar sind.

Das Tester Profil stellt einen klar definierten Kundentypen dar: einen Interessenten für Baufinanzierung. Dieser Neukunde kontaktiert die Bank, er möchte wissen, „wie viel Immobilie“ er sich leisten kann. Er besitzt bereits essenzielle Sachversicherungen und sorgt teilweise für sein Rentenalter vor. Dennoch sind in grundlegenden Absicherungsbereichen Bedarfslücken vorhanden, die der Berater im Idealfall aufdeckt. Basis ist eine umfassende Finanzanalyse, um den Interessenten bedarfsorientiert zu beraten.

Da sich die Ansprüche der Bankkunden in den letzten Jahren geändert haben werden zusätzlich im Servicecheck auch die angebotenen Kommunikationswege geprüft. Oftmals informiert sich ein Kunde zunächst auf der Website, schickt eine E-Mail oder chattet möglicherweise mit einem Mitarbeiter. Es geht bei den 38 Service-Kriterien nicht nur um Freundlichkeit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter. Wichtig ist auch die Qualität der Website, die Anzahl der angebotenen Kontaktmöglichkeiten, sowie Qualität und Schnelligkeit der Antworten auf den verschiedenen Kommunikationskanälen.

Direkt nach dem Beratungsgespräch bewerten die Tester im Beratungscheck die Beratungsqualität anhand von 107 Kriterien. Der Fragenkatalog ist detailliert und berücksichtigt unterschiedliche Themen. Es geht zum Beispiel um die Vorbereitung des Kontakts, die Atmosphäre und auch um die Nachbetreuung. Vor allem aber wird geprüft, ob die Berater wirklich kunden- und sachgerecht arbeiten. Zu den wichtigsten Kriterien zählen u.a. die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationen, das Erkennen von Bedarfslücken und ihr Bemühen um individuell zugeschnittene Lösungen.

In die Gesamtwertung gehen die Ergebnisse beim Test der Beratung mit 75 Prozent, die Resultate beim Servicecheck mit 25 Prozent ein. Im FOCUS-MONEY CityContest BAUFINANZIERUNG erzielte die PSD Bank Hannover eG eine Bestnote von 1,73 im Ranking der 7 getesteten Banken in Hannover. Das Gesamtpaket zählte: Die PSD Bank Hannover eG erzielte in fast allen Kategorien überdurchschnittlich gute Bewertungen. Vorstandssprecher Torsten Krieger sagt dazu: „Wir sind sehr stolz auf die hervorragende Leistung unserer Mitarbeiter, die sich als kompetentes und kundenorientiertes Team bewiesen haben.“ Mirja Mäkler, Abteilungsleiterin Beratungsbank, ergänzt: „Die konkreten Bewertungsergebnisse in den Bereichen und im Fragenkatalog freuen uns sehr; sie geben uns aber auch Hinweise, wo sich die Beratung noch optimieren lässt. Kontinuierliche Verbesserung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. “

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

