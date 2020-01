PSD Bank Hannover eG macht sich stark für Tiny Houses

Viele von uns träumen ihn – den Traum vom Eigenheim. In Zeiten, in denen Wohnraum ein knappes Gut ist und Nachhaltigkeit und Mobilität in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben – eröffnet sich jetzt eine neue Möglichkeit – das Tiny House. Diese neue Wohnform bietet eine Lösung für all die Menschen, die gerne nachhaltig leben, nicht viel Platz benötigen, mobil bleiben möchten und sich zusätzlich gerne in der Natur aufhalten.

Wer ein schlüsselfertiges Tiny House bei einem Hersteller kauft, muss mit Kosten von 40.000 bis 120.000 EUR rechnen. Auch wenn ein Tiny House im Vergleich zu einer klassischen Immobilie deutlich günstiger in der Anschaffung ist, sollte sich jeder überlegen, wie er das Vorhaben finanzieren möchte.

Für die Aufstellung des Tiny Houses pachten Tiny House-Besitzer häufig ein Grundstück, um mobil zu bleiben. Diese Grundstücke können allerdings zur Absicherung einer Finanzierung nicht herangezogen werden. Viele Banken lehnen häufig genau aus diesen Gründen Baudarlehen für Tiny Houses ab. Hinzu kommt, dass die sogenannten Mini-Häuser oft auch noch gar nicht Bestandteil regionaler und städtischer Raumplanung und damit häufig Grauzone sind.

“Hier sehen wir uns als regionale Genossenschaftsbank in der Pflicht, Lösungen zu schaffen. Dies haben wir haben wir mit unserem PlusKredit als Mischform aus Baufinanzierung und Konsumentenkredit erreicht,” erläutert Vertriebsleiter Torsten Krieger.

Dadurch dass Europas größte Tiny House-Siedlung in Hannover entstehen soll, ein neues Tiny House-Gebiet in Garbsen angedacht ist und sich auch in Bremen und Oldenburg Anfragen mehren, entsteht der Finanzierungsbedarf auch direkt in der Umgebung. Torsten Krieger ergänzt, “Mit einigen Herstellern bestehen bereits Kooperationen. Wir freuen uns darauf, mit den Verantwortlichen der geplanten Siedlungen kurzfristig ins Gespräch zu kommen.”

Ein langjähriger Kooperationspartner der PSD Bank ist die Firma Tiny House Diekmann, einer der Pioniere der Tiny House-Bewegung in Deutschland. Der Hersteller aus dem westfälischen Hamm baut seit über 4 Jahren hochwertige Tiny Houses ganz individuell nach den Wünschen der breit gefächerten Kundschaft. Ob als vollausgestattetes Wohnhaus auf kleinstem Raum, als komfortables Ferienhaus oder für eine gewerbliche Nutzung als rollender MiniShop, Showroom oder auch als mobile Bankfiliale – Tiny Houses lassen sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke einsetzen. Auch ausgefallene Wünsche werden von den Tiny House Experten aus Hamm gerne erfüllt. “Für einen als Wedding-Suite konzipierten Tiny House-Hotelwagen haben wir auch schon einmal eine in den Fußboden eingelassene Badewanne in der zwei Meter hohen Loft-Ebene realisiert – ein echter Wow-Effekt”, erinnert sich Firmenchef Stefan Diekmann gern an die ungläubigen Gesichter vieler begeisterter Besucher. Da in Beratungsgesprächen mit Interessenten auch die Finanzierung des eigenen Tiny Houses eine große Rolle spielt, arbeitet Diekmann gern mit den Finanzexperten der PSD Bank zusammen. “Mit der PSD Bank Hannover haben wir einen kompetenten Fachpartner an der Seite, den wir unseren Kunden in allen Finanzierungsfragen weiterempfehlen können” so Diekmann.

Die PSD Bank legt bei der Finanzierung großen Wert darauf, sich den Menschen und sein Vorhaben anzuschauen, um eine individuelle und kundengerechte Lösung zu erarbeiten. Objekte, die in Bezug auf Strom, Wasser und Wärme relativ autark sind, einen gemeinschaftlichen Ansatz verfolgen und dazu Wert auf eine nachhaltige Bauweise legen, sind bei der PSD Bank als Genossenschaftsbank besonders gerne gesehen.

Auf der Baumesse B.I.G., die vom 29.01. bis zum 02.02.2020 in Hannover stattfindet, ist die PSD Bank Hannover eG mit einem Tiny House der Firma Diekmann vertreten. Sie finden uns in Halle 26, Stand E 09. Dort können Sie dann erleben, wie sich “Tiny Living” anfühlt. Wer ist zur B.I.G. nicht schaffen sollte, der hat am 3.2.2020 die Chance das Tiny House in der Jathostrasse 11 bei der PSD Bank in Hannover nochmal zu besichtigen.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über mehr als 140 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 56.000 Kunden, 32.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12. 2018).

