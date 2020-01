PROZESSOPTIMIERUNG WELTWEIT: DEUTSCHER AUTOMOBILHERSTELLER VERTRAUT AUF ROBUSTE MOBILE GERÄTELÖSUNGEN VON GETAC

(Mynewsdesk) Getac gewinnt einen weiteren namhaften Kunden aus der Automobilindustrie

Als ein führender Hersteller robuster Computerlösungen produziert Getac qualitativ hochwertige Notebooks und Tablets für unterschiedlichste Branchen und Applikationen. Innerhalb der Automobilsparte versorgt das Unternehmen bereits seit Jahren einige der global größten Marken mit innovativen und bedarfsorientierten Lösungen. Mit der BMW Group konnte Getac nun einen weiteren namhaften Automobilhersteller als Kunden gewinnen. Ab sofort soll eine breite Auswahl an robusten wie semirobusten Geräten in den Anwendungsbereichen Forschung und Entwicklung, Fahrzeugprüfung, Produktion, Lagerlogistik und Werkstätten weltweit zum Einsatz kommen.

Bereits vor sechs Jahren wurde Getac von der BMW Group beauftragt und lieferte robuste Geräte für die Durchführung von Fahrzeug- und Applikationstests. Nun wurde die Zusammenarbeit erneuert: Getac erhielt einen Großauftrag von der BMW Group. Insbesondere geht es um robuste Notebooks und Tablets der Reihen S410, V110, F110, A140, UX10 und T800, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Lagerlogistik sowie Werkstätten innerhalb des globalen Netzwerks von der BMW Group eingesetzt werden.

Robuste Lösungen für vielfältige Anforderungen

Um passgenaue Lösungen für die komplexen Anforderungen der BMW Group bereitzustellen, hat Getac seine Geräte an die jeweiligen Erfordernisse der verschiedenen Nutzergruppen des weltweiten Konzerns individuell angeglichen. So sind in den Bereichen Entwicklung und Forschung Sicherheit und der Schutz sensibler Daten maßgebend. In der Logistik ist beim

Einsatz des internen Kommissionierungssystems BVIS das übersichtliche Getac-14-Zoll-Display zur unmittelbaren Erfassung aller wichtigen Daten genauso unverzichtbar wie die Möglichkeit, diese Daten per Barcode oder RFID umgehend zu erfassen und zu verwalten.

Alle Notebooks und Tablets bieten eine hohe Zuverlässigkeit und hohe Rechengeschwindigkeit für die Bewältigung komplexer Aufgaben. Sie sind außerdem unempfindlich gegenüber Wasser und Staub und gemäß IP52 bis IP65 für den Einsatz in rauen Umgebungen zertifiziert um den hohen Qualitätsstandard der Automobilindustrie gerecht zu werden.

Schnelle Services in der Werkstatt

Bei der BMW Group punktet das semirobuste Notebook S410 bei der internationalen Fahrzeugdiagnose nicht nur mit seiner hohen Zuverlässigkeit: Für den unmittelbaren Zugriff auf Diagnosedaten und schnelle Fahrzeugtests bietet es drahtlose wie kabelgebundene Konnektivität und ermöglicht durch die von Getac entwickelte LumiBond® 2.0 Touchscreen-Technologie brillante Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Die verschiedenen Touch-Modi erlauben eine einfache Handhabung bei Regen, Handschuh- oder Stiftbedienung. Dies ermöglicht hohe Standards in der effizienten Abwicklung der Serviceaufträge, die hochwertige Arbeitsgeräte mit kurzen Lieferzeiten garantiert.

Industrie 4.0 – optimale Digitalisierungsprozesse durch zuverlässige robuste Computer

Unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ und Digitalisierung eröffnen sich auch für die Automobil-Produktion neue Wege zur Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette.

Getac: führende Kompetenzen im Automobilbereich

Getacs Marktanteil im Segment robuste Geräte innerhalb der Automobilindustrie wächst stetig, was der erfolgreichen Kombination aus hoher Innovationskraft bei der Erforschung, Entwicklung und Implementierung neuester Technologien mit umfassenden Servicekonzepten, höchster Zuverlässigkeit und Flexibilität in der Anpassung an individuelle Lösungen zu verdanken ist. Nur so wird es möglich, den hohen Ansprüchen der Branche zu genügen.

„Die besondere Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit der BMW Group lag in dem breiten Spektrum der geplanten Einsatzbereiche. Jeder einzelne hat spezifische Ansprüche an die Geräte, denen es gerecht zu werden galt“, erläutert Rick Hwang, Präsident von Rugged & Video Solutions Business Group bei Getac. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass BMW sich für Getac Lösungen entschieden hat und das Team der BMW Global Digital Solutions mithilfe unserer Geräte jetzt schon weltweit einen so beachtlichen Erfolg bei der Prozessoptimierung erzielen konnte.“

Eric Yeh, Director Sales and Operations bei der Getac Technology GmbH, sagt: „Wir sind sehr stolz auf den wiederholten Auftrag von der BMW Group. Das ist ein weiterer großer Erfolg für uns, zumal dies auch die Anerkennung unserer steten Bemühungen ist, unsere Kunden optimal zu unterstützen und ihren Erwartungen zu entsprechen.“

Über Getac

Getac ist eine wesentliche Tochtergesellschaft der MiTAC-Synnex Business Group (Konzernumsatz 2018: 38 Milliarden USD). Die Getac Technology Corporation wurde 1989 als Joint Venture mit GE Aerospace gegründet, um elektronische Geräte für den Verteidigungssektor zu liefern. Heute umfassen die Geschäftsbereiche von Getac robuste Notebooks und robuste Tablets nicht nur für Kunden aus dem Bereich Militär, sondern auch aus der Automobil- und Prozessindustrie, den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Versorger, Produktion, Transport und Logistik.

