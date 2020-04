Provinzglück entwickelt Online-Plattform für digitalen Unterricht

Die Marketingagentur Provinzglück aus Gladenbach nutzt die Krise als neue Chance und

reagiert schnell auf die Nachfrage nach einem Online-Lerntool. Das Expertenteam

entwickelt in Höchstgeschwindigkeit ein digitales Klassenzimmer namens

“Streberpa

“Die hohe Anfrage von umliegenden Schulen hat uns dazu gebracht, eine Online-Plattform

für digitales Lernen umzusetzen”, beschreibt Karsten Henrich, Geschäftsführer bei

Provinzglück, das neu entwickelte E-Learning Tool. Obwohl der Unterricht momentan

ausfällt, können Schüler und Lehrer so trotzdem weiterhin die Schule besuchen – eben nur

im digitalen Klassenzimmer.

Streberparty.de ist der digitale Ort für die eigene Klasse und gibt Schülern sowie Lehrern die

Möglichkeit, sich auszutauschen, Hausaufgaben abzugeben und Fragen zu stellen.

Fächerspezifisch erhalten die Schüler einen schnellen Einblick, um Aufgaben,

Hilfestellungen und Mitteilungen zu erhalten.

“Besonders wichtig war uns die einfache und übersichtliche Struktur, sodass auch wirklich

jeder damit klarkommt. Geplant ist in naher Zukunft auch eine App des Systems, sodass die

Benutzung noch leichter ist.”, betont Henrich. Die einfache Handhabung

von Streberparty.de ermöglicht ein strukturiertes und geordnetes Lernen und Lehren. Im

Gruppenchat oder per Einzelnachrichten können sich die Schüler untereinander oder mit

den Lehrern austauschen. Genutzt wird das Online-Tool bereits seit zwei Wochen von der

Mittelpunktschule Hartenrod mit tollem Erfolg – kreativ, leicht in der Bedienung und mit

viel Spaß beim Lernen sind die Schüler hier schon im digitalen Klassenzimmer

angekommen.

Wer Interesse an Streberparty.de hat, kann sich gerne auf der Webseite informieren oder

Kontakt zum Provinzglück-Team aufnehmen: www.streberparty.de

Die mittelhessische Marketingagentur Provinzglück GmbH hat eine Mission: Kunden begeistern! Dafür braucht es begeisterte und begeisternde Mitarbeiter, Vordenker, digital Natives, Berater und Macher. Provinzglück stößt Veränderungen an, erarbeitet Unternehmensvisionen und -identitäten, entwickelt beeindruckende Corporate Designs, progressive Websites und steuert kontinuierlich das Marketing ihrer Kunden.

Kontakt

Provinzglück GmbH

Karsten Henrich

Tecihstraße 5

35075 Gladenbach

06462 916845

post@provinzglueck.com

http://www.provinzglueck.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.