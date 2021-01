Protolabs schließt Vereinbarung zur Übernahme von 3D Hubs ab und schafft das weltweit umfangreichste digitale Fertigungsangebot für kundenspezifische

Wichtigste Merkmale der Transaktion:

– Signifikante Erweiterung des Kundenangebots durch Netzwerk von Premium-Fertigungspartnern

– Transformative Akquise steigert den Kundennutzen und ermöglicht es Protolabs, Kunden ganzheitlicher zu unterstützen

– Gesamtbetrag von 280 Millionen US-Dollar wird durch aktuellen Kassenbestand und Eigenkapital bei Abschluss der Transaktion finanziert, und bis zu weiteren 50 Millionen US-Dollar an bedingten Gegenleistungen

– Akquisition von 3D Hubs wird voraussichtlich das Umsatzwachstum von Protolabs beschleunigen und den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im Jahr 2021 leicht verwässern

– Abschluss der Transaktion wird bis Ende Januar erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen

Feldkirchen bei München, 19. Januar 2021 – Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der technologiebasierten digitalen Fertigung, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 3D Hubs, Inc. (“3D Hubs”) geschlossen, einer führenden Online-Fertigungsplattform, die Ingenieuren On-Demand-Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von rund 240 Premium-Fertigungspartnern bietet. Durch die Transaktion entsteht das weltweit umfangreichste digitale Fertigungsangebot für kundenspezifische Teile, das Protolabs ein Netzwerk von Fertigungspartnern zur Verfügung stellt, um ein breites Spektrum an Möglichkeiten außerhalb des derzeitigen Leistungsumfangs zu erfüllen, sowie ein breiteres Angebot an Preis- und Vorlaufzeitoptionen.

“Die Übernahme von 3D Hubs ermöglicht es Protolabs, unser bisheriges Service-Modell weiterzuentwickeln und unseren Kunden eine noch nie dagewesene Flexibilität in der Fertigung zu bieten”, sagt Rob Bodor, derzeitiger VP und GM AMER und zukünftiger Präsident und Chief Executive Officer von Protolabs. “Unsere gebündelten Organisationen werden dem Markt eine branchenführende digitale Fertigungslösung zur Verfügung stellen, um die Anforderungen der Kunden von der Idee über den Prototyp bis hin zur vollständigen Fertigung von Teilen zum Endverbrauch zu erfüllen. Gemeinsam können wir nahezu alle kundenspezifischen Fertigungsanforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg unterstützen.”

Das im Jahr 2013 gegründete 3D Hubs hat durch seine digitale Plattform die Produktion von über sechs Millionen kundenspezifischen Teilen und Produkten ermöglicht. Kunden erhalten eine sofortige Preiskalkulation sowie Feedback zum Design. Kundenbestellungen werden durch sorgfältig geprüfte Premium-Fertigungspartner in über 20 Ländern weltweit ausgeführt, die enorme Fertigungskapazitäten und eine breite Palette von Fertigungsmöglichkeiten zu einer Vielzahl von wettbewerbsfähigen Preis-Niveaus bieten.

“Das gesamte 3D Hubs-Team freut sich über den Zusammenschluss mit Protolabs und darüber, die Fertigungsindustrie mithilfe von Innovationen weiter zu revolutionieren. Unser Ziel bei 3D Hubs ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, revolutionäre Produkte mithilfe einer effizienten und zuverlässigen Lieferkette zu entwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit Protolabs uns dabei helfen wird, diese Mission voranzutreiben”, berichtet Bram de Zwart, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei 3D Hubs.

“Die Unternehmenskultur von 3D Hubs lebt Technologie und Innovationskraft. Das Team freut sich sehr, mit Protolabs zusammenzuarbeiten, um die beste On-Demand-Fertigungslösung zu entwickeln, die man sich vorstellen kann”, erklärt Brian Garret, Mitbegründer und Chief Product Officer von 3D Hubs.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Abschlusszahlung von 280 Millionen US-Dollar durch 130 Millionen USD in Barmitteln und 150 Millionen US-Dollar in Form von Protolabs-Stammaktien finanziert wird. Weitere 50 Millionen US-Dollar an bedingten Gegenleistungen sind in Abhängigkeit von erfolgsabhängigen Zielen über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vertragsabschluss zu zahlen und werden zu 50 Prozent durch Barmittel und zu 50 Prozent durch Protolabs-Stammaktien finanziert. Protolabs hat außerdem einen Mitarbeiterbeteiligungsfonds eingerichtet, der an die Mitarbeiter von 3D Hubs in Abhängigkeit von der Erreichung der finanziellen Leistung sowie der Mitarbeiterbindung ausgezahlt wird.

Protolabs geht davon aus, dass die Übernahme von 3D Hubs das Umsatzwachstum des Unternehmens beschleunigen und den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im Jahr 2021 geringfügig verwässern wird. Der Umsatz von 3D Hubs wird im Jahr 2020 auf 25 Millionen US-Dollar geschätzt und der Umsatz des Unternehmens hatte eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 200 Prozent seit 2017. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende Januar abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

“Die Akquise von 3D Hubs ist Teil der kontinuierlichen Entwicklung von Protolabs zum führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Fertigung, das auf diese Weise immer mehr Anforderungen unserer Kunden erfüllt”, erklärt Vicki Holt, Chief Executive Officer von Protolabs. “Die führenden firmeneigenen, technologiegestützten Fertigungsdienstleistungen von Protolabs in Kombination mit dem weltweiten Netzwerk von Premium-Fertigungspartnern von 3D Hubs werden unseren Kunden in den kommenden Jahren den größtmöglichen Nutzen bringen.”

Konferenzschaltung

Protolabs wird am Dienstag, 19. Januar um 8.30 Uhr EST eine Telefonkonferenz zur Akquise von 3D Hubs abhalten. Ein gleichzeitiger Webcast der Telefonkonferenz wird über den Investor Relations-Bereich der Webseite von Protolabs unter https://edge.media-server.com/mmc/p/jrtjbxmb verfügbar sein. Um auf die Live-Konferenz zuzugreifen, wählen Sie bitte 201-689-8354 oder außerhalb der USA 877-709-8150 mindestens fünf Minuten vor der Startzeit um 8:30 Uhr EST. Eine Audioaufzeichnung wird ab ca. zwei Stunden nach Ende der Telefonkonferenz im Investor-Relations-Bereich der Webseite von Protolabs verfügbar sein.

Über 3D Hubs

3D Hubs ist eine Online-Fertigungsplattform, die Unternehmen einen On-Demand-Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von Fertigungsdienstleistungen bietet. Benutzer können ihr Design einfach hochladen, erhalten sofort ein Angebot und können die Produktion mit einem Klick starten. Das 2013 in Amsterdam gegründete Unternehmen 3D Hubs hat mehr als sechs Millionen Teile mittels verschiedenen Fertigungstechnologien produziert. Das Unternehmen hat über 30 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Balderton Capital, EQT Ventures, Endeit Capital, Hearst Ventures, DOEN, Future Shape, Rockstart und anderen Investoren erhalten. Besuchen Sie 3dhubs.com für weitere Informationen.

Über Protolabs

Protolabs ist die weltweit führende Quelle für digitale Fertigungsdienstleistungen. Das technologiebasierte Unternehmen produziert kundenspezifische Komponenten in nur einem Tag mit automatisierten 3D-Druck-, CNC-Bearbeitungs-, Blechbearbeitungs- und Spritzgussverfahren. Der digitale Fertigungsansatz ermöglicht eine schnellere Markteinführung, reduziert die Herstellungskosten und ermöglicht eine flexible Lieferkette über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Besuchen Sie protolabs.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Berater

Die Navidar Group fungiert als Finanzberater von Protolabs und Faegre Drinker Biddle & Reath LLP fungiert als dessen Rechtsberatung in Verbindung mit dieser Transaktion. Die Stifel Global Technology Group fungiert als Finanzberater von 3D Hubs und Cooley LLP als dessen Rechtsberatung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen oder aktuellen Fakten sind, sind “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von Protolabs wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Bestimmte dieser Risikofaktoren und andere sind im Abschnitt “Risikofaktoren” in den bei der SEC eingereichten Berichten beschrieben. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren könnten ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf die zukünftigen Ergebnisse von Protolabs haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Protolabs kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Schließlich lehnt Protolabs ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Investor Relations-Kontakt

Protolabs

Dan Schumacher, 763-479-7240

Director of Investor Relations

daniel.schumacher@protolabs.com

Medienkontakt

HBI (PR-Agentur)

Christine Gierlich, +49 (0) 151 51586751

Senior Account Manager

protolabs@hbi.de

Firmenkontakt

Protolabs

Birgit Kobs

Kapellenstraße 10

85622 Feldkirchen

+49 (0) 89 99 38 87 24

protolabs@hbi.de

http://www.protolabs.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Christine Gierlich

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89/ 99 38 87 24

protolabs@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.