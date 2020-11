Protolabs revolutioniert Fertigungsbranche mit neuer E-Commerce-Plattform

Update der bestehenden automatisierten Machbarkeitsanalyse und zusätzliche Funktionen für kürzere Produktionsentwicklungszeiten und mehr Flexibilität

Feldkirchen bei München, 11. November 2020 – Protolabs, die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und Kleinserienteile, hat die europaweite Einführung einer revolutionären E-Commerce-Plattform bekanntgegeben. Als Reaktion auf den Bedarf an kürzeren Produktentwicklungszeiten, fortschrittlichen Projektmanagement-Tools und zusätzlichen Optionen im Bereich der On-Demand-Fertigung stellt die neue Plattform eine effizientere, umfassendere Ressource für Konstrukteure dar. Zusätzlich zum europäischen Launch will das Unternehmen, das mit Tausenden von Produktdesignern, Ingenieuren und Beschaffungsteams rund um den Globus zusammenarbeitet, die neue Plattform im Januar nächsten Jahres im gesamten amerikanischen Wirtschaftsraum einführen.

Der Launch der neuen Plattform erfolgt zu einer Zeit, in der die Konstruktions- und Fertigungsbranchen rund um den Globus auf extreme Herausforderungen in ihren jeweiligen Märkten und der Lieferkette reagieren müssen.

“Schnelligkeit und die Gewissheit, dass Innovationen unverzüglich auf den Markt gelangen, liegt nun mehr denn je im Fokus der Unternehmen. Sobald Endkunden gewünschte Produkte oder Designs benötigen, müssen diese verfügbar sein – jederzeit. Deshalb freuen wir uns umso mehr, unsere brandneue E-Commerce-Plattform europaweit einzuführen”, erklärt Björn Klaas, VP und Managing Director von Protolabs in Europa.

Intuitive, benutzerfreundliche und noch schnellere Schnittstelle

Die neue digitale Fertigungsplattform ermöglicht es Anwendern, ihre Anforderungen an Prototyping und On-Demand-Fertigung wesentlich einfacher zu verwalten. Wie bereits zuvor ermöglicht die Plattform weiterhin Angebote für Teile mit einer Machbarkeitsanalyse – und bietet nun zusätzlich eine intuitivere, benutzerfreundlichere und noch schnellere Schnittstelle.

“Eine schnelle Evaluation von Designs und einzelnen Teilen, kürzere Zeiten bei der Markteinführung von Produkten und eine höhere Schnelligkeit in der Fertigung und während des gesamten Produktlebenszyklus – dies waren schon immer die entscheidenden Elemente jedes Projekts. Gerade in der jetzigen Zeit sind diese Aspekte wichtiger als je zuvor”, resümiert Rich Baker, Chief Technology Officer bei Protolabs. “Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Kundennachfrage und der andauernden Pandemie erleben die Märkte beispiellose Veränderungen. Allerdings ermöglichen die technologischen Fortschritte in der Fertigung weitreichende Innovationen, so dass sich die Zulieferer und ihre Kunden schnell anpassen können. Diese Agilität macht oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.”

Zahlreiche neue Funktionen

Die neue Plattform ermöglicht es Nutzern, Projekte mit mehreren Uploads zu erstellen, Angebote können mit Kollegen geteilt werden, die Preisgestaltung ist in Echtzeit auf Basis der Projektspezifikationen sichtbar, und sie bietet Zugriff alle drei Protolabs-Fertigungsdienste – 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss – gebündelt in einer Schnittstelle.

Um die Auswahl zwischen Prototyping und On-Demand-Fertigung innerhalb des Spritzgussservice von Protolabs zu erleichtern, enthält die neue Plattform ein Preiskurventool, das die jeweiligen Optionen miteinander vergleicht. Das Tool bietet den Nutzern volle Kostentransparenz – sobald die Teilemenge angepasst wird, werden Kostenänderungen in Echtzeit angezeigt.

Der neue On-Demand-Fertigungsservice unterstützt Bridge-Tooling, hilft bei der Bewältigung von Versorgungsnotfällen in der Lieferkette und ermöglicht Lieferungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Die Kunden profitieren außerdem von einer garantierten lebenslangen Werkzeuggarantie und Eigentumsrechten an den Werkzeugen.

Bessere Übersicht und mehr Kontrolle für Nutzer

“Protolabs ist der führende industrielle Anbieter von Kleinserienteilen mit geringem Volumen und bietet bei seinen Fertigungsdienstleistungen einen breiten Mix aus den Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss. Um dies zu erreichen, haben wir unseren Kunden mit der neuen E-Commerce-Plattform und unserem On-Demand-Fertigungsangebot eine bessere Übersicht und mehr Kontrolle über die eigenen Projekte gegeben”, berichtet Bjoern Klaas.

“Bereits vor 21 Jahren haben wir die Fertigung durch die Automatisierung des traditionellen Fertigungsprozesses revolutioniert. Mit unserer neuen Plattform führen wir diese Revolution fort und bringen den Fertigungsprozess auf die nächste Ebene. Es ist eine spannende Zeit für die Fertigung, und wir sind uns bewusst, dass die Lieferkette bei sich ändernden Kundenbedürfnissen eine wichtige Rolle spielt, um eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Fertigungsflexibilität zu bieten.”

Protolabs verfügt über Produktionsstätten auf drei Kontinenten und unterstützt Kunden bei der Beschleunigung der Produktentwicklung in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, darunter die Automobil- sowie die Luft- und Raumfahrtbranche, die Medizinbranche, die Schwerindustrie und die Elektronikbranche. Zudem investierte das Unternehmen erst vor Kurzem eine Summe von 15 Mio. Euro in eine neue 3D-Druckproduktionsstätte in Putzbrunn bei München und erweiterte den europäischen Hauptsitz in Telford/Großbritannien mit neuer Ausstattung im Wert von 5 Mio. Britischen Pfund, um die wachsende Nachfrage nach CNC-Bearbeitung und Spritzguss zu unterstützen.

Das Unternehmen produziert in der Regel eines bis über 50 3D-Druckteile im Zeitraum von einem bis zu sieben Tagen, eines bis über 200 CNC-bearbeitete Teile im Zeitraum von einem bis drei zu 3 Tagen und 25 bis über 10.000 Spritzgussteile im Zeitraum von einem bis 15 Tagen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Protolabs: www.protolabs.de

Protolabs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und Kleinserienteile. Das Unternehmen setzt modernste Technologien in den Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss ein, um Teile innerhalb weniger Tage herzustellen. Damit verschafft es Designern und Ingenieuren den Vorteil, ihre Produkte schneller denn je auf den Markt bringen und während des gesamten Produktlebenszyklus einen Service auf Abruf nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf protolabs.de.

Bildquelle: @Protolabs