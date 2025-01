Protolabs erweitert seine End-to-End-Fertigungskapazitäten vom kundenspezifischen Prototyping bis zur Full-Service-Produktion

Volumenpreise, strenge Qualitätskontrollen und ein komplettes Projektmanagement gehören zu den Vorteilen, die der digitale Hersteller für die Produktion bietet.

MINNEAPOLIS, Minnesota, 7. Januar 2025 – Protolabs (NYSE: PRLB), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Fertigung, gibt die Erweiterung seiner Kapazitäten durch die Einführung einer Full-Service-Fertigung bekannt, um Unternehmen in jeder Phase ihres Produktlebenszyklus zu unterstützen – vom frühen Prototyping und der Vorproduktion bis hin zur Großserienfertigung und dem Support für End-of-Life-Produkte. Diese nun angestoßene Weiterentwicklung ermöglicht optimierte Preisoptionen für größere Teilebestellungen, eine verbesserte Qualitätskontrolle und gezielte Branchenzertifizierungen, die in der Produktion von entscheidender Bedeutung sind, während die bewährten Prototyping-Fähigkeiten von Protolabs für Kleinserien und schnelle Produktionsläufe erhalten bleiben.

Im Zuge der Erweiterung hat sich auch der allgemeine Kundenservice von Protolabs weiterentwickelt. Neben dem sofortigen Online-Zugang zu Angeboten haben Kunden nun die Möglichkeit, sich direkt mit einem Team von Produktionsexperten in Verbindung zu setzen, um das komplette Programmmanagement für Projekte in Anspruch zu nehmen. Dazu gehören die Unterstützung bei der Angebotsplattform und das Hochladen von Dateien zur Verwaltung von Aufträgen mit komplexen Stücklisten sowie die strategische Beschaffung sowohl bei Protolabs als auch bei seinen Partnern im Protolabs Network. Zudem ergibt sich durch diese Weiterentwicklung für Kundinnen und Kunden die Möglichkeit von Spezialisten bei der logistischen Abwicklung unterstützt zu werden und mithilfe der Anwendungstechnikern CAD-Modelle zu optimieren, um die Gesamtkosten zu senken.

„Es handelt sich um eine noch engere Partnerschaft mit unseren Kunden – Produktentwicklern, Ingenieuren, Einkäufern und Beschaffungsteams – um eine umfassende Fertigungsunterstützung von Anfang bis Ende zu bieten“, erklärt Rob Bodor, Präsident und CEO von Protolabs. „Für Unternehmen weltweit entwickeln wir uns durch diesen Schritt zu einem einzigartigen Partner – der alle nötigen Fertigungsressourcen unter einem einzigen Namen bündelt!“

Bodor und sein Führungsteam haben gleichzeitig die Geschäftsstruktur von Protolabs umstrukturiert, um Betriebsabläufe weiter zu optimieren und den Kunden eine exzellente Erfahrung vom Prototyping bis hin zur Produktion zu bieten. „Unsere regionalen Organisationen sind jetzt vollständig aufeinander abgestimmt, um die bestmögliche Kundenbeziehung und -erfahrung zu gewährleisten, und wir haben eine globale Betriebsorganisation, die ausschließlich für die nahtlose Erfüllung von Kundenaufträgen für Teile als einheitliches Angebot verantwortlich ist“, berichtet Bodor.

„Trotz dieser Veränderungen bleiben die Kernkompetenzen von Protolabs – also die hohe Geschwindigkeit und ein immenses Maß an Automatisierung – erhalten“, erklärt Luca Mazzei, Strategic Growth Officer bei Protolabs. „Diese Kernelemente von Protolabs sind heute noch genauso wichtig wie vor 25 Jahren, als das Unternehmen mit ebendiesem Anspruch gegründet wurde: schnell und zu erschwinglichen Preisen hervorragende Produkte und Teile zu liefern. Rapid Prototyping, angetrieben durch Automatisierung und technologiegestützte Prozesse, wird immer der Kern dessen sein, was Protolabs als Unternehmen ist. Aber so wie sich der Markt verändert hat, so verändert sich auch Protolabs, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen. Das ist es, was unsere Expansion in die Full-Service-Fertigung darstellt – eine viel umfassendere Möglichkeit, unsere Kunden von Anfang bis Ende zu bedienen.“

Die Idee eines „umfassenden Angebots“ wird durch die laufenden Arbeiten zur Erweiterung der vier Hauptdienstleistungsbereiche und -fähigkeiten von Protolabs durch das Produktionsnetzwerk des Unternehmens greifbar. Großserienfertigung mit niedrigeren Stückpreisen ist über alle Dienstleistungen hinweg möglich; hochspezialisierte Guss-, Verifizierungs- und Validierungsprozesse sind verfügbar, um die Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsanforderungen von Branchen wie der Medizintechnik besser zu erfüllen und fortschrittliche Polymere und Metalle im 3D-Druck werden Branchen wie der Luft- und Raumfahrt helfen, Innovationen auf einem neuen Niveau zu realisieren.

„Die Kombination von Geschwindigkeit und Automatisierung mit Qualitätskontrolle, Kosteneffizienz und fortschrittlicher Fertigung ist eine Vereinigung, die es in der Fertigungsindustrie noch nie gegeben hat“, so Mazzei weiter. „Unsere Kunden fragen seit Jahren nach diesen kombinierten Vorteilen, und wir freuen uns, dass wir ihnen diese vom Prototyping bis zur Produktion – und jedem Schritt auf diesem Weg – bieten können.“

Protolabs ist der weltweit schnellste und umfassendste digitale Fertigungsdienstleister. Seine digitalen Fabriken produzieren Kleinserienteile innerhalb weniger Tage, während das Protolabs-Netzwerk über seine sorgfältig ausgewählten Fertigungspartner erweiterte Funktionen und Mengenrabatte ermöglicht. Das Ergebnis? Eine einzige Quelle für die Fertigung – vom Prototyping bis zur Produktion – für Produktentwickler, Ingenieure und Lieferketten-Teams auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, was als Nächstes kommt, auf protolabs.com.

