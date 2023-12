Prospera Immobilien-Moderne Hausverwaltung in München

Persönlich. Transparent. Zuverlässig -Moderne Hausverwaltung in München sorgt mit Transparenz für Klarheit.

„Unsere Kunden sind immer bestens und umfassend informiert!“. Das sagt Sebastian Zapf, geschäftsführender Gesellschafter der Prospera Immobilien GmbH aus München. Und darauf ist er mächtig stolz, denn mithilfe digitaler Tools und Plattformen wird die Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien schneller, effizienter und transparenter gestaltet.

Dies kann viel Zeit und Abstimmungs-Aufwand in Anspruch nehmen und genau hier setzt die Hausverwaltung Prospera Immobilen GmbH an. „Egal, was ein Eigentümer wann einsehen möchte, er kann das jederzeit tun“ erläutert der Geschäftsführer seine Philosophie. Teilungserklärung, Versammlungsprotokolle, Beschluss-Sammlung, Jahresabrechnungen und vieles mehr steht zur Online-Einsichtnahme rund um die Uhr zur Verfügung.

Er treibt das Thema Transparenz jedoch auf die Spitze: Monatlich erhalten die Beiräte den Bank-Kontoauszug des Objektes und die Rechnungen des Vormonats in das Dokumenten-Portal eingestellt. So sind Sie jederzeit über die aktuellen Kontenstände und Kontenbewegungen informiert. „Und eine einmal jährlich stattfindende Belegprüfung erübrigt sich damit“ erläutert Sebastian Zapf. „Denn nun sehen die Beiräte monatlich alles, was da auf dem Konto der Wohnungs-Eigentümergemeinschaft passiert!“

Zusätzlich können Schadensmeldungen online abgegeben werden. Dann kann der Meldende in den Vorgang mit einbezogen werden und sieht Mails, Telefonnotizen, Fotos und weitere Dokumente zu diesem speziellen Vorgang, bis dieser als erledigt markiert wird. Darüber freut sich der Münchner Immobilienverwalter besonders, denn so binde er die betroffenen Personen ein und könne diese automatisiert gut über den aktuellen Sachstand informiert halten.

Ihren Kunden bietet die Prospera Immobilien GmbH die Verwaltung von Eigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz an und wickelt dabei alles von der Abrechnungserstellung über Eigentümerversammlungen bis zur Zustandsüberwachung der Objekte ab. Daneben kümmert sich das moderne und fachlich qualifizierte Unternehmen um Miethäuser für Miethausbesitzer.

Der Inhaber Herr Zapf steht dabei persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung und erarbeitet gerne ein individuelles Angebot für Sie und Ihre Immobilie.

Großen Wert legt das kleine Team darauf, die betreuten Objekte schnell erreichen zu können. „Es ist wichtig, regelmäßig vor Ort nach dem Rechten zu schauen“ berichtet Herr Zapf.

Die Objektbegehungen werden digital dokumentiert und allen Eigentümern im Portal zeitnah zur Verfügung gestellt.

Die Prospera Immobilien GmbH freut sich sehr über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits und eine zukünftige Zusammenarbeit.

Prospera Immobilien GmbH ist die transparente Hausverwaltung für München und Umgebung. Hier werden Sie persönlich vom Inhaber und einem kleinen Team betreut.

Kontakt

Prospera Immobilien GmbH

Sebastian Zapf

Orleansstraße 34

81667 München

089 244150160



https://prospera-immo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.