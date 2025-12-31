Prosit neues Jahr – starten Sie 2026 mit einer Auszeit im Götzfried

Und genau so starten wir auch bei uns ins neue Jahr: mit Energie, Lebensfreude und der Vorfreude auf alles, was wir gemeinsam erleben dürfen

Sich selbst wieder mehr Zeit schenken.

In wenigen Stunden ist es so weit:

Ein neues Jahr steht in den Startlöchern – frisch, voller Möglichkeiten und mit ganz viel Lust auf alles, was kommt.

Jetzt ist der Moment, die Gläser zu heben, das Alte loszulassen und dem Neuen mit einem Lächeln zu begegnen. Gute Vorsätze dürfen heute gerne warten – oder zumindest mit einem Augenzwinkern angekündigt werden.

PROSIT NEUJAHR!

Wir wünschen Ihnen ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und vor allem genussvolles Jahr 2026. Ein Jahr voller schöner Momente, Leichtigkeit und Zeit für das, was wirklich guttut.

Und genau so starten wir auch bei uns ins neue Jahr: mit Energie, Lebensfreude und der Vorfreude auf alles, was wir gemeinsam erleben dürfen.

Eine Woche 7=5

20.12.2025 – 28.02.2026

7 Nächte ab 599,- pro Person

Ja, richtig gelesen. Zwei Nächte gehen auf uns.

Inklusivleistungen:

7 Übernachtungen in unseren neuen Zimmern & Suiten

Götzfried-Verwöhnpension mit täglichem 5-Gang-Menü

Events wie Weintastings & Yoga

Unsere wunderschöne Stadt Regensburg gleich inklusive

Jetzt unverbindlich Anfragen

Bunter Frühling

20.03.-21.06.2026

4 ÜN ab € 479 pro Person

Wohltuende Wellnessmomente und Kulturerlebnisse in der UNESCO-Welterbestadt Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachtung in der Wunschzimmerkategorie inkl. Frühstück

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss & 4-Gang-Abendmenü

Early SPA Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

1x Rücken de Luxe Massage (45 Min.) pro Person

Jetzt unverbindlich Anfragen

Eine Woche 6=7

06.01.-22.12.2025

7 Nächte ab 688,- pro Person

6 Tage bezahlen und 7 Tage genießen. Mit Frühstück oder Verwöhnpension buchbar.

Inklusivleistungen:

So macht Urlauben Spaß!

Glas Sekt zur Begrüßung

7 Übernachtungen in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

auf Wunsch: inklusive Götzfried Verwöhnpension

Wellnessgutschein im Wert von 70 € pro Person, einlösbar in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Jetzt unverbindlich Anfragen

Happy Weekend

07.02.-19.12.2025

2 Nächte ab 299,- pro Person

Das perfekte Package für ein gelungenes Wochenende mit Wellness, Genuss und Kultur in Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss und 4-Gang Menü am Abend

Early Spa Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

Spa Gutschein im Wert von 30 € pro Person einzulösen in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Jetzt unverbindlich Anfragen

Kick Off zum Jahresanfang

02.01.-18.01.2026

3 Nächte ab 390,- pro Person

Wellness- und Stadterlebnis zur Entspannung

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachtung im Wunschzimmer inkl. Frühstück

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss & 4-Gang-Abendmenü

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

1x wahlweise Körperpackung in der Wasserschwebeliege oder Bad in der Whirlpoolwanne

Jetzt unverbindlich Anfragen

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

