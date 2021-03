ProReal Serie stark nachgefragt

PROREAL SERIE | ZWEI STARKE PARTNER ONEGROUP UND SORAVIA

Die ProReal-Serie ist gefragt wie nie, rund 75 Millionen Euro wurden in den vergangenen drei Monaten von unseren Anlegern investiert. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato als Familienunternehmen ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro mit über 14.000 Wohnungen realisiert hat. Rund 11.000 Anleger haben bisher über 450 Mio. Euro in die ProReal Deutschland Serie investiert und mit dem ProReal Europa 9 haben Sie nun die Möglichkeit, weiterhin von einer kurzer Laufzeit und laufenden attraktiven Zinszahlungen zu profitieren. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Berlin und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise und Eigennutzer suchen neue Wohnungen.

Die Vorteile des ProReal Europa 9 auf einen Blick:

Kurze Laufzeit 3 Jahre bis 30.06.2024 (zzgl. möglicher Verlängerungsoption)

Attraktive Verzinsung 6 % p.a. (ab 01.07.2021)

FrĂĽhzeichner-Verzinsung 4 % p.a. bis 30.06.2021

Vierteljährliche Auszahlung

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Hohe stille Reserven

Unabhängige Mittelverwendungskontrolle durch Treuhänder

Hohe Investitionsquote

Nachgewiesene Performance (Top-Leistungsbilanz)

Begehrte Lage in den Metropolen MĂĽnchen, Hamburg, Stuttgart, Rhein-Main, Berlin und Wien

Bestnoten der Analysten “A” sehr gut

Investition bereits ab 10.000 €

Die Vorteile fĂĽr Sie: kein Vermietungsrisiko, keine Instandhaltungs- und Verwaltungskosten sowie ein ĂĽberschaubarer Investitionszeitraum und attraktive Renditen.

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern:

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-europa/

Exklusives Angebot ab 200.000 €: https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-private-2/

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten.

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

MaximilianstraĂźe 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni BĂĽttner

MaximilianstraĂźe 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.