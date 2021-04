ProReal Serie sehr erfolgreich

ProReal Europa 9 nur noch kurze Zeit verfügbar!

Der ProReal Europa 9 bricht alle Rekorde. Nach rund 4 Monaten wurden von den Anlegern bereits 85 Millionen Euro in den ProReal Europa 9 investiert. Auch nach der Erhöhungsoption sind somit 85 % des maximalen Zielvolumens platziert. Die hohe Nachfrage verdeutlicht, wie gut der Investitionsansatz bei Anlegern ankommt. Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen und das krisenfeste Marktsegment der Wohnimmobilien treffen auf das Bedürfnis nach Stabilität und Verlässlichkeit.

Dies zeigt sich auch insgesamt an den aktuellen Platzierungserfolgen der ProReal-Serie. So erreichte der im Dezember 2020 aufgelegte ProReal Europa 9 bereits nach wenigen Wochen einen Platzierungsstand von rund 85 Millionen Euro, womit das Planvolumen von ursprünglich 50 Millionen Euro bereits überschritten ist. Die Erhöhungsoption der Emission bis maximal 100 Millionen Euro wurde bereits gezogen. Auch die anderen Produkte aus der ProReal-Serie werden von Anlegern stark nachgefragt. Die im November gestartete Inhaberschuld-

verschreibung ProReal Secur 1 weist einen Platzierungsstand von über zehn Millionen Euro auf. In das Private Placement ProReal Private 2 wurden ebenfalls bereits mehr als zehn Millionen Euro von Anlegern investiert.

Begünstigt wird die hohe Nachfrage von der planmäßigen Rückzahlung. Mit dem ProReal Deutschland 5 wurde im Januar ein weiteres Produkt der ProReal-Serie zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Nach dem Ende des Investitionszeitraums am 31.12.2020 erfolgte die letzte Zinszahlung sowie die Auszahlung des Nominalkapitals von 51 Millionen Euro an die rund 2.000 Anleger vollständig und prospektgemäß. Der Gesamtmittelrückfluss eines Anlegers, der die Vermögensanlage zum 01.01.2017 gezeichnet hat, beträgt 121 Prozent vor Steuern. Ein Großteil der Investoren hat sich direkt für ein Folge-Investment in der ProReal-Serie entschieden.

Seit 2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal-Produkten über 500 Millionen Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert. Mehr als 12.000 Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt.

Hinter der ONE GROUP steht mit der SORAVIA ein führender Projektentwickler mit einer hochattraktiven Pipeline von rd. 3,5 Mrd. Euro Projektvolumen. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA als Familienunternehmen für höchste Zuverlässigkeit. Von dieser Qualität hat sich kürzlich auch die Deka überzeugen können:

Soravia verkauft Austro Tower an deutsche Deka (Der Standard, 29.05.2020)

Die ProReal-Serie zeichnet sich durch folgende Argumente aus:

Alternativer Investitionsansatz im Bereich Wohnimmobilien

Kurze Planlaufzeit von 3 – 4 Jahren

Attraktiver Zins (vierteljährliche Auszahlung)

Freiwillige Sicherheitsinstanzen und besonderes Stabilitätskonzept

Hohe Investitionssicherheit durch attraktive Pipeline der SORAVIA

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

Alle Informationen und Unterlagen anfordern:

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-europa/

Exklusiv-Angebot (Private Placement) ab 200.000 EUR (Zins 7 % p.a.)

http://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-private-2/

JETZT NEU:

Mit dem ProReal Secur 1 Wertpapier bietet sich Anlegern nun die Möglichkeit, neben deutschen- auch an Investitionen in österreichischen Metropolen teilzuhaben. Attraktive Wohnbauprojekte werden durch Zugriff auf die 3,3 Milliarden Euro große Projektpipeline der Muttergesellschaft SORAVIA realisiert, einem der führenden Immobilien-Projektentwicklern in Österreich und Deutschland. Das Wertpapier kann in Ihr Depot eingebucht werden. Nach Abschluss der Emissionsphase ist die Notierung und der Handel über den Freiverkehr an der Börse in Frankfurt geplant.

Hier direkt online zeichnen unter: http://www.direkt-zeichnen.de

Unterlagen ProReal Secur 1 anfordern unter:

http://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-secur/

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wichtiger Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die detaillierten Ausführungen im Verkaufsprospekt. Zinsauszahlungen an die Anleger können geringer ausfallen als geplant oder sogar gar nicht erfolgen Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen (Verzögerung der Fertigstellung, geringere Verkaufspreise etc.). Allgemeine Hinweise zu diesem Werbemittel: Die auf dieser Website dargestellten Inhalte sind eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dienen ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und sollen lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Serie geben.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Pressekontakt

