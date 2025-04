Prop e.V. stellt sein neues Corporate Design vor

Sucht- und Jugendhilfe: Menschlich, kompetent & umfassend

Prop e.V. – Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie präsentiert sein neues Corporate Design. Der neu überarbeitete Markenauftritt wurde gemeinsam mit dem Team der Agentur Castenow am Standort in München entwickelt. Vom Logo-Design bis zur Website, vom Claim bis zum Image-Video, kommuniziert der neue Außenauftritt die Werte des Vereins – modern und zukunftsfähig.

„Uns war wichtig, dass die Modernisierung unseres Außenauftritts ein starkes Bekenntnis zu unseren Werten ausdrückt. So sind die schützenden Hände, die unser Logo umrahmen und seit über 50 Jahren das Hilfesystem von Prop e.V. symbolisieren, auch im neuen Logo-Design visualisiert“, so Prop-Geschäftsführer Marco Stürmer. „Was uns im Verein antreibt: Gemeinsam mit den Menschen das Mögliche möglich zu machen. Dies drückt sich im neuen Claim aus – und setzt sich auf der Website fort, die sich im neuen Farbkonzept und mit dem Einsatz von Videos und Bildern menschlich und einladend präsentiert – und an jeder Stelle einen schnellen Einstieg ins Hilfesystem ermöglicht. Das bringt auch zum Ausdruck, was wir in der Sucht- und Jugendhilfe bei Prop e.V. tun: Wir ermöglichen neue Lebenswege – respektvoll, kompetent und mitfühlend.“

Peter Johannes, Geschäftsführer von Castenow: „Design ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. In einer Welt voller Ablenkungen entscheidet Wiedererkennbarkeit über Relevanz. Deshalb haben wir ein klares und selbstbewusstes Design geschaffen, das Hilfe sichtbar macht, Vertrauen stärkt und Orientierung bietet. Danke, dass wir diesen Prozess mit unserem Team begleiten durften – für alle, die das Mögliche möglich machen.“

Der neue Internetauftritt https://www.prop-ev.de/ zeichnet sich durch eine frische Farbgebung und den verstärkten Einsatz von Videos sowie großformatigen Bildern aus. Die Farben leiten zielgruppenspezifisch durch das Hilfesystem:

-Für Hilfesuchende erfolgt der schnelle Einstieg über die Startseite (grünes Farbspektrum)

-Für Zuweiser_innen über das Fachportal (lila Farbspektrum)

-über das Karriereportal (orangenes Farbspektrum) erfolgt der Einstieg für Stellensuchende.

Familiär, menschlich und umfassend bietet Prop e.V. seit über 50 Jahren mit 22 Einrichtungen in ganz Bayern innovative Sucht- und Jugendhilfe an. Prävention, Harm Reduction, Jugendhilfe und Suchttherapie bilden die Eckpfeiler des Hilfesystems. Bei Prop e.V. steht der Mensch im Mittelpunkt: Ziel ist es, jede_n Klient_in individuell in die richtige Maßnahme zu begleiten. „Prop“ ist eine Abkürzung des englischen Wortes „Proposal“, was so viel wie „Vorschlag“ heißt: Der Verein erarbeitet gemeinsam mit den Menschen eine Richtung für einen neuen Lebensweg. Weitere Informationen finden Sie auf der Website und auf Instagram, Facebook, Youtube und Linkedin.

Kontakt

Prop e.V. – Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie

Christiane Stenzel

Landwehrstraße 31

80336 München

089-558798320



https://www.prop-ev.de/

