Promotionjobs im Fundraising bieten Schutz vor KI-Arbeitsplatzabbau

Jobs mit Perspektive bei der service94 GmbH

Die Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel, der vor allem durch Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz vorangetrieben wird. Jobs mit Perspektive und Sinn können hier einen Ausweg bieten. Zwar werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ganze Berufe verschwinden, doch es gibt auch sichere Arbeitsbereiche. Jobs, bei denen es auf das menschliche Miteinander ankommt, sind nicht durch KI zu ersetzen. Ein Beispiel hierfür sind Promotionjobs im Fundraising. Das persönliche Gespräch an einem Infostand lässt sich nicht automatisieren, weshalb sich Jobs im Fundraising in der Vergangenheit als krisensicher bewährt haben. Die service94 GmbH bietet seit Jahrzehnten solche Arbeitsplätze im gesamten Bundesgebiet an ( www.promotionwelt.de).

Technologischen Fortschritt kann man nicht aufhalten, aber gestalten. Entscheidend ist, den Menschen dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist im Fundraising der Fall. Während Jobs wie Callcenter-Agenten, Bank- und Supermarktmitarbeiter in den kommenden Jahren nach Meinung vieler Experten stark abgebaut oder gar verschwinden werden, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fundraising weiterhin gesucht, so die service94 GmbH mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. An den 13 Standorten im Bundesgebiet werden Promoter:innen für gemeinnützige Vereine in Festanstellung gesucht. Die Bedeutung des professionellen Fundraisings wächst nach den Erfahrungen der service94 GmbH ständig. Kaum eine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann heute auf professionelle Mitglieder- oder Spendenwerbung verzichten.

Laut der auf Mitgliederwerbung für Vereine und Fundraising spezialisierten service94 GmbH hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass der Bereich der Bürgergesellschaften entgegen dem Trend neue und sichere Arbeitsplätze schafft. Die Bedeutung des dritten Arbeitsmarktes hat sich bereits während vergangener Wirtschaftskrisen bewiesen. So konnte das hohe Beschäftigungsniveau der service94-Unternehmensgruppe während der letzten Krisen nicht nur gehalten, sondern sogar ausgebaut werden. Gerade für Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung oder Quereinsteiger ist der krisensichere Beruf des Fundraisers interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich. Es gibt ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit externen und internen Trainern und Beratern.

Als Alternative zu Mini-Jobs bietet der Bereich des Fundraisings die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz aufzubauen. Viele Mitarbeiter:innen der service94 Unternehmensgruppe sind bereits seit mehr als zehn Jahren in dem Unternehmen tätig, das in der Vergangenheit zu den „begehrtesten Arbeitgebern“ und zu Deutschlands „besten Unternehmen“ gewählt wurde. Einige von ihnen, darunter viele Frauen, besetzen inzwischen Führungspositionen. Das Unternehmen ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing in Deutschland tätig.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

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