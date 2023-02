Promotion-Jobs für die „stille Reserve“

Millionen Menschen in Deutschland suchen aktuell keinen Job, weil sie glauben, keine passende Tätigkeit zu finden. Gerade für diese Gruppe bieten sich Arbeitsplätze im Bereich Promotion für Hilfsorganisationen an, so das Unternehmen promotionwelt GmbH mit Standorten im gesamten Bundesgebiet. Gemeinnützige Hilfsorganisationen sind auf die finanzielle Unterstützung angewiesen. Nur durch eine solide finanzielle Basis ist es möglich, dass Organisationen Hilfe für Mensch, Tier und die Umwelt leisten können. Förderer und Mitglieder stellen sicher, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, um beispielsweise in Krisensituationen wie nach der gegenwärtigen Erdbebenkatstrophe schnelle materielle Hilfe leisten zu können, so die promotionwelt GmbH.

Arbeitswillig, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht am Arbeitsmarkt aktiv – in der sogenannten „Stillen Reserve“ befinden sich rund 3,1 Millionen Menschen in Deutschland. Seit der letzten Erhebung des Statistischen Bundesamtes ist sie angewachsen. Die Menschen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren stehen aus unterschiedlichen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Sie werden als „Stille Reserve“ bezeichnet und machen rund 17 Prozent aller Nichterwerbspersonen aus. Sie sind teils nicht kurzfristig verfügbar, weil sie zum Beispiel Angehörige versorgen müssen oder sie suchen gar nicht aktiv nach Arbeit, weil sie glauben, keinen passenden Job finden zu können.

Gerade die zweite Gruppe könnte im Bereich Promotion eine Zukunft haben. Die promotionwelt GmbH bietet Festanstellungen und zusätzlich attraktive Bonusprogramme. Die Arbeitsplätze stehen für jeden offen, der ein Herz für Tier, Mensch und Umwelt hat und kommunikationsfreudig ist. Der Job als Promoter eignet sich für Menschen, die gerne mal etwas Neues ausprobieren möchten – auch für Quereinsteiger, betont die promotionwelt GmbH.

Die promotionwelt GmbH ist dabei eine ausgezeichnete Alternative zu ausgetretenen Berufswegen und zudem bereits mehrfach ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat das F.A.Z.-Institut auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland tausende Unternehmen analysiert: In der Kategorie „Werbe- und PR-Agenturen“ hat sich die auf Promotion spezialisierte Agentur promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover zum zweiten Mal in Folge einen Spitzenplatz als „begehrtester Arbeitgeber“ gesichert.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

