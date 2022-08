Promotion Jobs auf Mallorca. So wirst du ein Promoter am Ballermann

Wenn man über die Playa de Palma redet, dann spricht man meistens über die Party-Hochburg der Insel. El Arenal ist nicht nur die Anlaufstelle Nr. 1 für deutsche Touristen, sondern auch der beste Ort wenn es darum geht als Promoter auf Mallorca zu arbeiten.Einer der größten Arbeitsvermittlung der Playa de Palma ist sommerjobs.net .Nicht nur, das die verschiedenen Promotionjobs auf Mallorca durchgehend gute Laune versprechen, auch die Lage des Arbeitsortes ist ein Traum. Promoter arbeiten direkt am Meer der Spanischen Südküste.

Wer will schon auf Mallorca hinter einem Bürotisch hocken und von dort aus arbeiten, während draußen die Sonne scheint und alle Promoter Spaß haben. Wer auf Mallorca arbeiten möchte, sieht nicht nur täglich Sonne, er ist Teil des Party-Promoter-Team, einer großen Familie und der Grund, warum jeden Tag hunderte Gäste immer wieder den Partyboot und andere Events besuchen. Arbeiten für einen der größten Event-Veranstalter Europas ist ein Erlebnis und ein Abenteuer zugleich. Man lässt sich von den gut gelaunten Party-Touristen anstecken und das jeden Tag aufs Neue. Für immer auf Mallorca bleiben und dort arbeiten? Eventuell, oder auch nur für eine Sommer-Saison.

Wer versucht auf Mallorca zu arbeiten und auch Fuß zu fassen ist hier auch richtig, sommerjobs.net verspricht bei konstanter Leistung und Geschick auch schnelle Aufstiegsmöglichkeiten und damit eine Zukunft in Spanien.Der beliebteste Job als Promoter an der Playa de Palma! Bevor die Gäste auf unseren Events anfangen zu feiern, müssen sie an den Promotern vorbei oder haben vorher Informationen über die verschiedenen Events erhalten und sich auf die Gästeliste schreiben lassen.

Der Job als Promoter ist es die Touristen anzuheizen und ihnen die verschiedenen Angebote zu verkaufen. Face-to-Face ist hier das Motto.

Wenn man bei sommerjobs.net einem Job als Promoter in ARENAL annimmt, dann arbeitet man in einem der größten und coolsten Promotion Teams an der Playa de Palma und erhält einen überdurchschnittlichen Verdienst.

Wie jeder Tourist auf Mallorca weiß, ist sommerjobs.net nicht nur der größte Vermitteler von Promotionjobs an der Playa de Palma er ist auch der größte Eventveranstallter der Insel.

Bewerbungen an info@sommerjobs.net

Markus H

Sommerjobs

info@sommerjobs.net